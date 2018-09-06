「植物方塊」超環保 聯誼活動的另類愛神

2018年09月06日 20:14 中時 邱立雅

辦公桌上療癒系小物夯，隨著環保概念的提升，有業者研發水溶性芯材，無毒可在土壤內分解，放上多肉植物就是可愛的擺設，且塑形過程簡單，成了手作活動愛用項目，甚至聯誼活動也讓男女製作小盆栽，使雙方感情增溫，可謂「聯誼神器」。

用米糠、稻稈、玉米稈等廢棄物製成的水溶性芯材，原來是用來改善貧脊土壤之用，這種土壤改良劑放置在土壤中可中和酸鹼質，能讓「沙漠」逐漸變成「綠洲」。但業者經過2年研發成「植物方塊」，利用該材料高可塑性的特性，提供民眾自由創作，變成像是石膏或水泥狀的東西，再栽種多肉植物，整個重量卻跟餅乾一樣輕。

業者王欽泉解釋，這種材料擁有海綿的保水性，可吸室內的溼氣讓植物保持水分，可2周才替植物澆水，澆水的量也僅需要2毫升。另外，此種材料無毒又環保，用水溶解後用手搓搓即可消失，若植栽不喜歡、或是不小心種死了，將整個植物方塊放入土中，可完全被分解。

提到為何從土壤改良劑跨界到製作植物方塊？王欽泉表示，因發現材質特性研發多時，加上台灣大學學生加入共同合作進行測試，才逐漸推出可讓一般人製作的「植物方塊」，造型多元，還可調色製作成仿石頭、假山等形狀，相當具有藝術性。

目前植物方塊推出僅1年左右，受到不少手作教室歡迎，甚至男女未婚聯誼也引進此手作活動，雙方製作愛心形狀的植物方塊，透過「一起動手做」來替雙方感情增溫，也成了另類的愛神

(中時 )