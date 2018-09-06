蓄水量1.2萬噸！監理所配水池6日正式啟用

2018年09月06日 20:18 工商 劉朱松

台灣自來水公司共投入7.8億元，執行「大肚、龍井高地區一帶供水計畫」，其中，蓄水量1.2萬噸的監理所配水池，6日正式啟用，可顯著改善大肚山高地區供水能力，以確保生活及產業用水穩定度。

台中市大肚及龍井區地勢較高，且為送水管線末端，每逢天災或施工需停水時，總是「最快停水、最晚復水」。隨著產業園區持續開發及人口增加，地方用水需求逐漸擴大，台水為解決缺水問題，投入7.8億元，執行「大肚、龍井高地區一帶供水計畫」。

大肚、龍井高地區一帶供水計畫，6日由台水董事長郭俊銘等人共同揭牌，宣告監理所配水池正式啟用，以確保大肚、龍井區至120年民生及工商業用水無虞，估計大肚、龍井區約有1萬戶居民直接受惠。

台水已啟動「大肚、龍井高地區一帶供水計畫」，除了監理所配水池以外，位於東海國際街西北側的坪頂配水池，也正在施工中，預計在今年底即可加入供水，屆時將可提供近4萬戶居民用水需求，以確保中科、台中工業區、精密機械園區用水問題。

郭俊銘說，監理所配水池容量有1.2萬噸，搭配專案計畫內新埋設的送水管線，及7處加壓站的擴建改善工程，可在停水前，預先蓄滿水量，停水期間再放流供居民使用。

郭俊銘以今年5月初的停水事件舉例指出，因為有監理所配水池，提前配合啟用，使大肚及龍井區居民等待復水時間，由原6小時再縮短為1小時。除了監理所配水池、坪頂配水池之外，潭子區聚興4萬噸配水池，也已進入工程設計階段。

(工商 )