彭佳慧往日情遭掀！ 主動拉卓義峯「到旁邊聊天」

2018年09月06日 20:28 中時 蔡琛儀

彭佳慧送上骨董音響。(陳俊吉攝)

卓義峯睽違10年將推出新專輯《聽者》，6日舉辦發片記者會，更請到音樂貴人、金曲歌后彭佳慧站台，彭佳慧自6月宣布已在年初離婚後，在台灣鮮少公開露面，這回難得現身，足見她對卓義峯的情義相挺。

卓義峯過去曾在活動上演唱彭佳慧的歌曲〈敲敲我的頭〉，完全沒降key的演出引起她注意，在彭引薦下，他開始在餐廳駐唱。彭佳慧笑說，卓義峯給她的第一印象就是長得很會唱歌的樣子，並打趣說：「古今中外會唱歌的男歌手，皮膚都不是那麼的平整。」她今也帶來一台「古董音響」作為發片禮物，祝福他發片順利，好聲音有如古董般成為經典。

她還爆料，兩人過去一起駐唱時，卓義峯遇到喝醉的人鬧場，他險些要跟對方打起來，但彭趕緊拉住他：「走，義峯，來陪我聊天。」化解一場衝突。但彭佳慧今年鬧婚變，卓義峯表示完全沒有主動關心，「我不太會去關心我身邊朋友的感情狀況，因為會覺得那是他們的私事。」

卓義峯這十年間靠著駐唱、接商演，一年粗估可賺80到100萬元，生活無虞，他這些年見過形形色色的客人，除了醉客鬧場，也遇過男歌迷要求跟他合照，他要跟對方握手，竟被對方緊抓十指緊扣，還撫摸他的臉，讓他當場嚇傻。

33歲的他目前單身2年，笑說還好哥哥已經結婚生子，暫時幫他擋下來自長輩的壓力，被問到是否有考慮和大他13歲的彭佳慧發展，卓義峯忙回：「佳慧姐是前輩，是尊敬的感覺！」

(中時 )