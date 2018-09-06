拆除大隊拆佔用公有地違建 蓋公有停車場嘉惠市民

拆除大隊怪手正在拆除佔用土地違章工廠。（陳俊雄翻攝）

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新北市拆除大隊6日強力拆除板橋區南雅西路一處被佔用之千坪公有地上鐵皮工廠後，將透過「新北美樂地」專案跨機關合作，於原地興建公有停車場，預計12月完工後可提供民眾停車需求，以符合公眾利益。

新北市拆除大隊指出，位於南雅西路2段一處佔地約4000平方公尺的國有地，除被不肖人士占用搭蓋2棟廠房出租，甚至加蓋車棚收租牟利。市府為維護公眾利益，6日上午派人到場強制拆除。

由於該公有地與板橋環河公園相鄰，周邊住宅群林立、人口密集，為活化土地，造福當地里民，市府以「新北美樂地」專案，跨局處合作，違建拆除後，再由養工處在原地闢建一座有120個停車位的公有停車場，並由交通局負責管理，年底完工後不但可解決附近居民的停車需求，同時也扭轉市容景觀。

拆除大隊表示，為遏止不肖人士霸占公有地搭蓋違建的情形，同時將公有地活化利用，新北市政府於106年起成立「點亮新北美樂地」專案計畫，強力掃除各機關遭長期被占用的公有地違章建築，再經由跨機關合作，將公有地做簡易綠化或道路拓寬、道路瓶頸打通及開闢公園等設施，至今已完成68案，總面積達11.3公頃。其中已開闢並開放使用的公園綠地有12處，而拆除後正在規劃施工的有10處，依序完工後將回饋全體市民。

拆除大隊強調，拆除影響公共安全及不法牟利的占用違章建築是新北市執法的重點，請民眾勿心存僥倖任意搭設違章建築，一旦查獲必優先排拆，依法強制執行公權力。

(中時 )

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