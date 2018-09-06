譚詠麟演唱會嘉賓再加碼 六重量級港星助陣

2018年09月06日 20:38 中時 蔡琛儀

譚詠麟將在下周六首度攻上台北小巨蛋開唱，擔任主辦的寬魚國際執行長邱瓈寬日前上POP Radio電台節目接受主持人俊菖專訪，宣傳由她擔任出品人之一的電影《黃金兄弟》，也宣布演唱會當天除了嘉賓有已經公開的A-Lin，《黃金兄弟》六位主演曾志偉、鄭伊健、陳小春、錢嘉樂、謝天華和林曉峰也將登台獻唱。

這也是「古惑仔」暌違20年在大銀幕合體，還要一同踏上小巨蛋，令人期待他們屆時和譚詠麟會在舞台上擦出什麼樣的火花。

邱瓈寬也說，本想舉辦鄭伊健、陳小春等人的演唱會，雖然還沒辦成，但先把他們都拉來小巨蛋去譚詠麟演唱會。演唱會進入倒數一周，譚詠麟目前除了運動、為演唱會彩排，為了給台灣歌迷限定版演出，至今還在調整歌單，節目內容大改了近三分之一。購票詳洽ibon售票系統。

在演藝圈數十載，邱瓈寬說電影、電視、廣告、音樂她什麼都做過，表示做過一輪還是喜歡電影，自嘲「老了要改行也不容易。」她每天九點到公司上班，更自嘲「三點不露」，因為沒過下午三點就找不到她。

但邱瓈寬說她其實很適應早起上班的生活，因為兒子早上要上學所以習慣早起了，她更難得提到和兒子互動，爆料熱愛籃球的兒子「早就不黏我了！」但她也很酷的表示不會失落，認為小孩長大就是這麼回事。

(中時 )