新竹》國民黨楊文科下鄉 說明橫山規畫

國民黨籍新竹縣長參選人楊文科（站立者右四），6日前往橫山，說明競選政見。（楊文科團隊提供）

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國民黨新竹縣長參選人楊文科，與同黨橫山鄉長參選人張志弘、縣議員參選人張良印等人，6日前往田寮村集會所，針對橫山鄉的未來發展及規畫，對鄉親做說明，期望將橫山打造成台三線上的亮點鄉鎮。

楊文科表示，目前橫山鄉交通最迫切解決的就是內灣聯外道路，將推動內灣地區聯外道路（油羅溪左岸）新闢工程、台68線快速道路延伸工程(橫山-內灣-尖石)，另延伸內灣觀光休閒腹地，規劃浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道（縣道120線富林路）。

內灣商圈為橫山鄉的著名景點，楊文科提出，期望設置沙坑茶文化故事館、打造國際音樂休閒廊道，包含活化橫山民俗文物館、亞泥廠區活化青年創客基地、成立農特產品展售中心、增設農產品集貨場、冷藏庫及農民直銷站等，活絡在地發展。

除此之外，楊文科也說，將強化目前合興車站愛情園區、打造豐田綠廊親水空間暨桐花大道、油羅溪親水公園以及大山背休閒農業區輔導及轉型發展。另外，橫山為縣內著名柑桔產地，也將輔導農友取得產銷履歷，提升品質及發展多元產品，未來將作為特色伴手禮行銷。

張志弘擔任縣議員20餘年，今年參選橫山鄉長，他也說，楊文科的社福政見，未來可望為鄉公所節省900餘萬，未來可推動其他項目，照顧鄉民，呼籲國民黨團結支持所有提名的參選人。

(中時 )

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