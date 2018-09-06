功能超強大！ibon不只可購票 還能找達人

2018年09月06日 21:04 工商 劉馥瑜

PRO360達人網與7-ELEVEN的ibon APP攜手合作，預計能再提高1成的媒合案件。圖／業者提供

許多人都有在ibon購票、繳費、儲值等經驗，據7-ELEVEN統計，ibon便利生活站（含ibon APP）去年全年高達2.6億人次使用，相當於每位國人一年到7-ELEVEN使用過11.3次的ibon服務，顯示民眾依賴度越來越高。

為進一步強化行動生活服務，7-ELEVEN宣布，即日起ibon APP攜手專業服務媒合平台「PRO360達人網」，並針對ibon APP會員客製化「設計類」、「攝影類」、「數位行銷類」、「翻譯編輯類」、「清潔服務」等5大類，超過400種以上專業服務項目，滿足會員不同面向的需求。

而在「PRO360達人網」加入後，7-ELEVEN指出，目前ibon上的合作業者已超過450家、提供超過600項服務，包括票券、列印、繳費、儲值、好康、購物寄貨、卡片購物、生活服務共八大功能，預估今年底，ibon整體使用人次將突破3億次。

7-ELEVEN統計，在ibon八大功能中，「生活服務」類功能成長顯著，使用次數逐月成長3成，以8月導入的「台灣代駕」功能，在APP上啟動不到一個月，使用量就再成長50％，成功衝高ibon APP使用率。

PRO360達人網負責人李倫家表示，現在該平台平均每月案件媒合數已超過20萬筆，期望透過與7-ELEVEN的ibon APP攜手合作，讓PRO360達人網能為更多在地生活的消費者及商家們，提供更加便利及創新打理生意的服務方式，預計能再提高1成的媒合案件。

使用流程只需4步驟，第一，在ibon APP的「生活服務」中點選「PRO360創業小幫手」；第二，直接輸入需求及聯絡方式，即可收到多位商家即時報價；第三，選定商家後按下「和我聯絡」，雙方就會獲得彼此的聯絡方式；第四，商家將主動聯繫消費者並約定服務時段，完成合作後消費者再付費給商家即可。

因應新服務上線，7-ELEVEN表示，即日起至9月30日，透過ibon APP發案可獲得CITY CAFE大杯拿鐵咖啡。

(工商 )