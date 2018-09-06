年底將從保育類除名 台灣獼猴、山羌、白鼻心入列

台灣獼猴、山羌、白鼻心等野生動物，年底將從保育類除名。圖為山羌。（林務局提供）

友善列印
中時
游昇俯
台灣獼猴、山羌、白鼻心等野生動物，年底將從保育類除名。圖為台灣獼猴。（林務局提供）

台灣獼猴繁殖數量過多，造成人猴衝突時有耳聞，農委會今（6）日正式預告「保育類野生動物名錄」修正草案，從保育類調整為一般類的野生動物，便包含台灣獼猴、山羌、白鼻心、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、大田鷸、短肢攀蜥等8種。即日起預告二個月時間，收集意見，年底前可望公告上路。

農委會林務局表示，本次修正將國內物種，包括草花蛇、林三趾鶉、大濱鷸等17種野生動物，由一般類調整為保育類；另包括台灣獼猴在內的8種野生動物，則由保育類調整為一般類野生動物。

國外物種則參考華盛頓公約第17次會員大會最新修訂名錄，將瑤山鱷蜥等19種由一般類或珍貴稀有野生動物，調整為瀕臨絕種野生動物；婆羅蜥科所有種及肯亞樹蝰、肯亞角蝰則新增為珍貴稀有野生動物；北美山豹等6種由瀕臨絕種調整為珍貴稀有野生動物；而國內已有產業發展之爪哇雀及大部分CITES附錄二鸚鵡，則調整為一般類野生動物。

林務局表示，此次由保育類調整為一般類野生動物的物種，將進行調查與監測，若發現野外族群有異常變動，便會立即採取對應作為；並且，大約每2年會評估一次保育類名錄，若個別物種有緊急威脅，也可召開臨時專家會議討論應變。

林務局保育組組長夏榮生表示，修正草案預告時間二個月，至11月5日截止，這段期間會廣泛收集意見，民眾意見可寄至電子信箱：wildlife@forest.gov.tw，林務局經彙整後，會再整體評估修正，順利的話，年底前可望正式公告實施。

(中時 )

功能超強大！ibon不只可購票 還… 微風17周年慶 消費6000元抽百萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。