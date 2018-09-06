年底將從保育類除名 台灣獼猴、山羌、白鼻心入列

2018年09月06日 21:04 中時 游昇俯

台灣獼猴、山羌、白鼻心等野生動物，年底將從保育類除名。圖為台灣獼猴。（林務局提供）

台灣獼猴繁殖數量過多，造成人猴衝突時有耳聞，農委會今（6）日正式預告「保育類野生動物名錄」修正草案，從保育類調整為一般類的野生動物，便包含台灣獼猴、山羌、白鼻心、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、大田鷸、短肢攀蜥等8種。即日起預告二個月時間，收集意見，年底前可望公告上路。

農委會林務局表示，本次修正將國內物種，包括草花蛇、林三趾鶉、大濱鷸等17種野生動物，由一般類調整為保育類；另包括台灣獼猴在內的8種野生動物，則由保育類調整為一般類野生動物。

國外物種則參考華盛頓公約第17次會員大會最新修訂名錄，將瑤山鱷蜥等19種由一般類或珍貴稀有野生動物，調整為瀕臨絕種野生動物；婆羅蜥科所有種及肯亞樹蝰、肯亞角蝰則新增為珍貴稀有野生動物；北美山豹等6種由瀕臨絕種調整為珍貴稀有野生動物；而國內已有產業發展之爪哇雀及大部分CITES附錄二鸚鵡，則調整為一般類野生動物。

林務局表示，此次由保育類調整為一般類野生動物的物種，將進行調查與監測，若發現野外族群有異常變動，便會立即採取對應作為；並且，大約每2年會評估一次保育類名錄，若個別物種有緊急威脅，也可召開臨時專家會議討論應變。

林務局保育組組長夏榮生表示，修正草案預告時間二個月，至11月5日截止，這段期間會廣泛收集意見，民眾意見可寄至電子信箱：wildlife@forest.gov.tw，林務局經彙整後，會再整體評估修正，順利的話，年底前可望正式公告實施。

(中時 )