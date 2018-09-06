黃子韜吐心聲：不想當偶像 活出自己很開心

黃子韜發微博，稱自己不想當偶像。（取自新浪微博＠CPOPKing-黃子韜）

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旺報

黃子韜的新戲《租界少年熱血檔案》昨天才在橫店影視城開拍，今天（9月6日）下午3點突然在微博發了一則給粉絲們的文章，坦承自己內心裡並不想當偶像，現在要做的事太多，完成每個計劃裡的目標，也活出了自己；揭露內心世界之餘，還po出自拍帥照，當成送給粉絲的福利。

《租界少年熱血檔案》由黃子韜、張雪迎等人主演，是部年代熱血青春劇；黃子韜在劇中飾演心懷民族大義的吳乾，年少義氣青澀，經歷世事變遷後無奈投身亂世浮華，經歷蛻變直至縱橫天下。黃子韜透露：「這次飾演的角色和以往都有所不同，會打破常規精益求精。」

之前黃子韜曾在微博中表示：「再玩兒個一、兩年，回公司再去學校上課去了。」透露出一絲倦勤意味。今天發表的文中，又顯出朝氣蓬勃的態勢：「特別的我，為特別的你們。就是，很想你們。再忍忍，有點耐心，你們會發現看到我許多的秘密和正在默默做的事情。現在的我，不僅僅只是自己一人了。要做的事情太多，但請原諒我的內心並不是一個想當偶像的人。不在乎的人跟事太多了，活出了我自己到現在很開心，做著我該做的事，完成著每個計劃裡的目標， 還是那句話，五年後見，就是幹。」

粉絲紛紛留言支持：「韜韜你就衝，我們緊隨其後，海浪大軍不離不棄……」

(旺報 )

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