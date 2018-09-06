防買屋詐騙 內政部：未獲屋款前慎防產權轉移

2018年09月06日 20:51 中時 張理國

為防止買屋詐騙，內政部今天表示，民眾在簽訂買賣契約時，應詳閱契約條款，並儘量參考內政部版定型化契約書範本訂約，尤其應注意各期價款支付方式及應提供文件；內政提醒，在未確認應取得房屋價款前，切勿同意辦理產權移轉。

近來買屋詐騙事件頻傳，也就是買方僅支付房屋買賣部分價金後，不動產就被人過戶。內政部表示，類似詐騙案件主要癥點在於詐騙集團利用民眾不熟悉買賣交易流程，及沒有詳閱契約習慣，以精心設計過的買賣契約，誘使賣方簽約，致使民眾受騙。

內政部表示，歹徒經費使用的買賣契約有問題之處，大致為：契約約定繳清稅款後即由買方辦理產權移轉登記，致使賣方只收到部分款項，不動產即已遭過戶；又產權移轉登記後到買方約定應支付尾款的期間太長，致使賣方發現問題時，已找不到買方追討款項；其次是地政士簽約後，後續相關文件書類則交由買方自行辦理產權移轉登記，無法透過專業業者協助過濾交易程序，造成賣方財產權益受損。

內政部指出，為避免類此詐騙行為，建議民眾於出售不動產時務必詳閱契約內容及契約審閱期；建議簽約時選擇自己信任的仲介業者或地政士；或建議可辦理履約保證。

內政部也提醒民眾，按內政部版定型化契約，一般買賣房屋雙方付款可分為4階段：1.簽約款：簽約時付部分價款；2.備證款：賣方備齊辦理所有權移轉登記所需之文件，並將相關書表證件交給雙方所指定之地政士或律師時，再交付部分價款；3.完稅款：繳清相關稅費及增值稅後付部分價款；4.交屋款：辦妥所有權移轉登記，買方領得所有權狀，並點交清楚後，再交尾款。各階段均有不同付款條件，賣方應依個案交易情形審慎約定各期款成數，並明訂每階段應完成事項及款項，在未確認應取得房屋價款前，切勿同意辦理產權移轉。

(中時 )