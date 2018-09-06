台客受困日本不聞不問 謝長廷臉書回應仍遭網友打臉

2018年09月06日 21:02 中時電子報 林郁庭

燕子颱風重創日本關西地區，造成我國民眾受困當地無法搭機返台，有民眾向駐日辦事處尋求協助找住宿，竟遭超冷漠回應。該網友按捺怒火在踢批批自爆大阪經歷，不解駐日辦事處到底在搞什麼東西？讓許多網友群起到謝長廷臉書留言。謝長廷今晚發臉書表示，「我的網站因此被灌爆，我現在無暇仔細說明許多查明的細節，承受大家憤怒的出口，也沒有關係。」

謝長廷說，日本關西燕子颱風、北海道6.6級地震，均造成巨大災害，駐大阪和北海道兩辦事處為此忙的暈頭轉向，尤其北海道對外交通中斷，加上大停電，有六七百位台灣旅客仍然滯留，身上沒錢、沒水，手機沒電，各種狀況都有，外交部派駐北海道人員僅兩名，據報窮於應付。今天一直想辦法派人突破困境去支援，也是焦頭爛額。

謝長廷指出，至於關西機場滯留的國人打電話到大阪辦事處遭受冷言冷語事，這點真的不應該，外交部己表示要查處。但他也直指有中國大阪領事館網站登出他們派巴士車去機場載受困中國旅客，而我們沒有，更傳言有國人偷偷去搭他們的車，還要表明自己是中國人，消息傳出，網民羞憤，有人趁此宣傳感覺持有中華人民共和國護照是驕傲的事情，「我的網站因此被灌爆」。

謝長廷坦言，他現在無暇仔細說明許多查明的細節，承受大家憤怒的出口，也沒有關係。但請大家冷靜想想，如果9月5日私人巴士或汽車可以到機場接人，那麼機場一定大亂，寸步難行，反而不能有效率地疏散。所以日本做法是只准出不准進，所有人都是坐機場的巴士或高速船離開機場到泉佐野站（電車有通）或神戶港。依關西機場今天的書面報告，9月5日高速船從早上6時、巴士9時開始運載，至晚上11時通通載完，共載7800人。這個人數幾平超過滯留人數，應該包括中國旅客900人，可見大家都是搭乘機場安排的交通工具離開機場。

謝長廷回覆表示如果派車到機場接人，那麼機場一定大亂，反而不能有效率地疏散。讓許多網友看了仍憤怒罵道，「後面那句！什麼叫大家都是搭乘機場安排交通工具離開！」、「我很不客氣的說…你的駐日代表實際是…助日代表」、「這篇文章只看見你這個人在為你的失職推卸責任」、「你找藉口嗎？你這叫有做事？」、「前面講那樣好像關西沒有台灣人滯留一樣」。

(中時電子報)