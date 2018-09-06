專訪／小薰喊ㄘㄟˋ遭渣男爆氣摔椅 「痛到麻痺」刪光聯絡方式

小薰現在衝刺事業，對感情隨遇而安。（陳俊吉攝）

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黃瀞怡（小薰）在《山的那一邊》和蘇達飾演即將道別的情侶，2人在片中打分手砲，但現實中的她完全不能接受此舉，她表示過往分手經驗中，最久花一個月就能走出情傷，她自有一套療傷方法，會直接去充滿回憶的地點放聲大哭，「痛到麻痺就不痛了！」刪除對方所有聯絡方式，不留任何紀念，確保不再起任何漣漪，至今和前男友們都沒聯繫，她帥氣說：「沒有必要，各過各的生活！」

小薰更不能接受男友和前女友藕斷絲連，她曾因此秒提分手，她表示當時未察覺異狀，直到朋友跟她說：「你可不可以聰明一點？」她還傻回：「我很聰明啊！」才發現男友獨自去前女友家，她立刻質問對方，沒想到男友嘗試隱瞞還暴走摔椅子，根本遇到渣男，不過她當時反倒情緒冷靜，「我就冷冷看待這一切，想叫他說謊就不要再掰！」回家才大哭一場。

緋聞不多的小薰和前老闆房祖名曾傳交往，但她堅決否認，還笑稱對他「零好感」，更說自己在房祖名眼中「太胖」，她強調喜歡穩重男人，「他還是有點大男孩的樣子！」尤其對方生活日夜顛倒，在大陸拍戲時，房祖名常約小薰和助理們吃晚餐、看電影，接著談吉他聊作品到凌晨，2人沒因此擦出火花，小薰只覺得：「天快亮了，好想睡覺！」

過往對感情很「衝」，小薰表示很容易幫剛認識的人打「100分」，最快相處2星期就能嘗試交往，卻也常發現對方不符合期待，有人在1個月內就讓她失望透頂求分手，「跑夜店、喝酒和唱歌，瞬間減到『負分』。」她自認「傷痕累累」，這2年終於放慢腳步，不急著戀愛，「工作和生活都需要時間堆積。」也把28歲嫁人、30歲生子的期限延到35歲。該片今在台上映。

(中時 )

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