羅智強：謝長廷從「暴怒小夫」變成「神隱小夫」

2018年09月06日 21:08 中時電子報 黃麗蓉

日本風災，大批台灣旅客受困關西機場，有人向我駐日代表處尋求協助，得到冷漠回應，駐日代表謝長廷遭網友罵翻。國民黨台北市議員參選人羅智強指出，當國民黨台南市黨部主委謝龍介為台灣人申冤，立慰安婦銅像時，駐日代表謝長廷謝長廷變身成「暴怒小夫」，痛罵國內政黨。但當台灣人民因受困日本，謝長廷卻立刻變成「神隱小夫」，真是好棒棒的「助日代表」！

名嘴謝寒冰也在臉書酸說，鑑於這次駐日代表處令人驚嘆的災難應變能力，他誠心建議，駐日代表處以後全部外包給Apple Siri，不但能讓我們的官員有更多時間喝紅酒拚外交，而且效果保證比真人回答好100倍！

而駐日代表謝長廷晚間終於在臉書發聲，指大陸派巴士去機場載受困日本的陸客，更傳言有國人偷偷去搭他們的車，還要表明自己是中國人。謝長廷表示，如果9/5私人巴士或汽車可以到機場接人，那機場一定大亂，寸步難行，反而不能有效率地疏散。因此日本做法是只准出不准進，所有人都是坐機場的巴士或高速船離開機場到泉佐野站（電車有通）或神戶港。依關西機場今天的書面報告，9/5早上高速船6:00、巴士9:00開始載，至晚上11:00通通載完，共載7800人。這個人數幾平超過滯留人數，應該包括大陸旅客900人，可見大家都是搭機場安排的交通工具離開機場。

不過，謝長廷的回應仍引發網友不滿，「我以為台灣現在只有綠營縣市首長，還有行政院長、各部會首長還有總統無能以外，想不到連派駐外面的官員更是無能。」、「是啊！盲、忙、茫...。」

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(中時電子報)