羅智強：謝長廷從「暴怒小夫」變成「神隱小夫」

駐日大使謝長廷。(圖/中時資料照)

友善列印
中時電子報

日本風災，大批台灣旅客受困關西機場，有人向我駐日代表處尋求協助，得到冷漠回應，駐日代表謝長廷遭網友罵翻。國民黨台北市議員參選人羅智強指出，當國民黨台南市黨部主委謝龍介為台灣人申冤，立慰安婦銅像時，駐日代表謝長廷謝長廷變身成「暴怒小夫」，痛罵國內政黨。但當台灣人民因受困日本，謝長廷卻立刻變成「神隱小夫」，真是好棒棒的「助日代表」！

名嘴謝寒冰也在臉書酸說，鑑於這次駐日代表處令人驚嘆的災難應變能力，他誠心建議，駐日代表處以後全部外包給Apple Siri，不但能讓我們的官員有更多時間喝紅酒拚外交，而且效果保證比真人回答好100倍！

而駐日代表謝長廷晚間終於在臉書發聲，指大陸派巴士去機場載受困日本的陸客，更傳言有國人偷偷去搭他們的車，還要表明自己是中國人。謝長廷表示，如果9/5私人巴士或汽車可以到機場接人，那機場一定大亂，寸步難行，反而不能有效率地疏散。因此日本做法是只准出不准進，所有人都是坐機場的巴士或高速船離開機場到泉佐野站（電車有通）或神戶港。依關西機場今天的書面報告，9/5早上高速船6:00、巴士9:00開始載，至晚上11:00通通載完，共載7800人。這個人數幾平超過滯留人數，應該包括大陸旅客900人，可見大家都是搭機場安排的交通工具離開機場。

不過，謝長廷的回應仍引發網友不滿，「我以為台灣現在只有綠營縣市首長，還有行政院長、各部會首長還有總統無能以外，想不到連派駐外面的官員更是無能。」、「是啊！盲、忙、茫...。」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

文章來源：謝寒冰臉書

文章來源：謝長廷臉書

台客受困日本不聞不問 謝長廷臉… 新北》主打實用性！金瑞龍推出3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。