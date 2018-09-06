微風17周年慶 消費6000元抽百萬跑車

2018年09月06日 21:07 中時 郭家崴

微風執行常董岡一郎（左）和Maserati產品行銷暨公關經理孟祥恩（右）為周慶抽市價458萬元的瑪莎拉蒂Maserati Lenvante Forza跑車揭幕，後方是郭源元拍攝的周年慶專刊封面。（鄧博仁攝）

微風策略長廖曉喬設計的顧服制服，男女款分別以金釦、領結與貝雷帽、紗裙點綴特色，展示MONTBLANC1858系列計時自動腕表16萬2200元、MIU MIU水晶裝飾亮片肩背包價格店洽。（鄧博仁攝）

微風超市日本山梨縣三色葡萄組-麝香葡萄、比歐內葡萄、甲翡路葡萄，原價3030元、特價2400元；可搭配火腿一起吃。（鄧博仁攝）

微風廣場周年慶9月13日至10月15日展開，國際精品滿萬送千、珠寶腕表滿3萬送1500，門檻與去年相當，今年再聯手信義、松高和南京4店一起推出當日單筆滿6000元抽市價458萬元的瑪莎拉蒂Maserati Lenvante Forza跑車，是去年149萬元的INFINITI Q30車款的3倍，首見下重本。

除了4館合抽跑車，微風廣場還加碼當日單筆滿5000元抽麗星郵輪寶瓶星號 宮古島雙人遊、美圖M8s美少女戰士限量版手機，贈獎總額近500萬元，是17年來贈獎額度最高。

首4日活動焦點多，呼應17周年慶有1700元限量商品；指定餐飲和微風超市有5折優惠商品；刷微風聯名卡，憑微風積點禮遇會員單筆滿5000元送500點、加贈200元禮券，最高回饋19.9％。檔期間超市還首次舉辦分兩波日本物產展，首波是德島的物產地瓜和木頭柚子，和山梨的物產攝香葡萄和葡萄酒；第二波是高知的海鮮，和九州燒咖哩、雞肉便當等，10月1日至15日有小倉屋鰻魚店快閃。

首5日推出微風琉金卡、鑽石卡友貴賓扣抵點數2500點，可預約禮賓尊榮服務，搭乘Maserati禮賓專車；憑微風積點禮遇會員單筆消費滿10萬元「一日公主讓妳當」，可兌換價值3萬5000元頂級尊榮保養服務，首4日加碼推出「女王駕到」消費單筆滿3萬元即可享肩頸按摩服務。

微風執行常董岡一郎表示，今年微風5館周慶業績目標37億元，要較去年36億元增3％，後續接棒信義和松高是10月18日至11月7日，台北車站是11月8日至28日，南京要新開微風超市，獨立延至11月22日至12月11日舉行。今年度集團營收目標220億元，微風南山今年底開幕，明年包括A1、台大醫院、三總、中研院共10店要衝300億元。

(中時 )