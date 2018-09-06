色老闆猥褻不認帳 女大生胸前的液體戳破謊言

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

一名女大生隻身環島，今年5月到新竹知名露營區過夜，遭到露營區老闆灌酒猥褻，事後不但否認還反控女大生主動求歡，因不想付300元營地費，而誣陷他。檢方事後調查發現，女子身上殘留有謝姓男老闆的DNA的液體，依猥褻罪將男方起訴。

事發當晚，女大生搭設完自己的帳棚後，應謝男邀請到營區旁的一間屋內用餐，謝男請姪子帶來酒菜同吃，女大生也找營地認識的友人作陪。之後，被害人覺得有醉意，表示要先回去休息，她先到廁所嘔吐後，謝男就主動表示願幫忙扶女大生回帳棚，不料謝男扶她進去後，竟掀衣吸允她乳房，伸手強脫她的褲子，女大生驚嚇酒醒，大聲喝斥他才離開帳篷。警獲報後，謝男否認自己猥褻，他說只是扶她回去，否認有猥褻，更指控女大生是因為了不想繳營地費用300元才誣陷他。

《東森》報導，警方採集到女大生胸部殘留有謝男的DNA，謝男還改口說是女大生求歡，用上衣套住他的頭。但被害人案發後傳訊息告訴友人「昨晚發生不好的事」，友人安慰她，還錄下謝男對她表達歉意，而主動表示「不收300元清潔費用」的畫面。檢方調查蒐集各項資料後認定謝男犯案，依乘機猥褻罪起訴謝男。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

男子上班先找目標拍裙底風光 自… 新警用手槍一掉就裂 葉毓蘭要桃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。