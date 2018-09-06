色老闆猥褻不認帳 女大生胸前的液體戳破謊言

2018年09月06日 21:20 中時電子報 湯萱樂

一名女大生隻身環島，今年5月到新竹知名露營區過夜，遭到露營區老闆灌酒猥褻，事後不但否認還反控女大生主動求歡，因不想付300元營地費，而誣陷他。檢方事後調查發現，女子身上殘留有謝姓男老闆的DNA的液體，依猥褻罪將男方起訴。

事發當晚，女大生搭設完自己的帳棚後，應謝男邀請到營區旁的一間屋內用餐，謝男請姪子帶來酒菜同吃，女大生也找營地認識的友人作陪。之後，被害人覺得有醉意，表示要先回去休息，她先到廁所嘔吐後，謝男就主動表示願幫忙扶女大生回帳棚，不料謝男扶她進去後，竟掀衣吸允她乳房，伸手強脫她的褲子，女大生驚嚇酒醒，大聲喝斥他才離開帳篷。警獲報後，謝男否認自己猥褻，他說只是扶她回去，否認有猥褻，更指控女大生是因為了不想繳營地費用300元才誣陷他。

《東森》報導，警方採集到女大生胸部殘留有謝男的DNA，謝男還改口說是女大生求歡，用上衣套住他的頭。但被害人案發後傳訊息告訴友人「昨晚發生不好的事」，友人安慰她，還錄下謝男對她表達歉意，而主動表示「不收300元清潔費用」的畫面。檢方調查蒐集各項資料後認定謝男犯案，依乘機猥褻罪起訴謝男。

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(中時電子報)