科技部推台德科研合作 第三次徵件起跑

友善列印
旺報

德國科研水準夙負盛名，科技部為深化台德科研合作，今年9到10月間，將進行第三次共同研究計畫徵件，盼以我國政府力量，引領我國學研成果與世界先進國家合作，並促進台德雙邊科研成果更加豐碩。

科技部促進台德研究人員科研合作，自105年9月起與德國研究基金會(Deutsche Forschungsgemeinschaft，DFG)共同徵求雙邊研究合作計畫，不限合作領域，由台德雙方計畫主持人共同研議，並提出英文合作計畫書，分送雙邊審查，由雙邊分別補助自己方的學者，共同提升雙方科研成果。

科技部表示，105年9月27日首次與德國研究基金會共同徵求台德雙邊共同合作研究計畫(2017-2020)，首次徵件共有24件提案，經雙方審查，106年9月核定生科領域3件、工程2件及自然1件共6件的共同研究計畫，研究項目包含流行性感冒、全球定位遙測、電源等領域。

科技部表示，相關計畫執行近一年，已有相關成果產出，以台灣大學獸醫學系助理教授陳慧文的「建立流行性感冒病毒之離體感染模式以及評估新穎抗病毒藥物在動物感染模式之效果」研究計畫為例，該計畫產出的新奈米藥物技術「廣效性抗病毒奈米顆粒」，剛獲得2018年台灣創新技術博覽會生技醫藥類別邀請參展，9月27至29日在台北世貿中心展出；另外也促成1名台大獸醫系碩士生，將前往德國漢諾威獸醫大學就讀博士班，獎學金由德國教授提供，並將在10月入學。

科技部指出，由於台德雙方首次徵件相當成功，獲雙方學研界高度重視，接續在106年進行第2次徵求計畫(2018-2021)，雙邊學者提案更加踴躍，經雙邊嚴格審查後，今年8月初公布通過6件包含生科領域1件、自然2件、工程2件及人文1件的研究計畫。

科技部秉持積極支持及提升台德雙邊科研合作的目標，已在今年8月上旬公告，徵求2019-2022年台灣-德國(MOST-DFG)雙邊協議擴充加值國際合作研究計畫，並自9月1日到11月30日止，進行第3次雙邊共同研究計畫徵件，歡迎台德雙邊學者踴躍提出申請。

科技部指出，相信藉由科技部與德國研究基金會對雙邊學者共同研究合作計畫案的經費挹注，在結合雙邊夥伴的研究能量與資源下，將提升雙邊科研成果，更加豐富雙邊的科研生態圈。

(旺報 )

微風17周年慶 消費6000元抽百萬… 亞培變質風波連環爆 腎補納等5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。