科技部推台德科研合作 第三次徵件起跑

2018年09月06日 21:15 旺報 李侑珊

德國科研水準夙負盛名，科技部為深化台德科研合作，今年9到10月間，將進行第三次共同研究計畫徵件，盼以我國政府力量，引領我國學研成果與世界先進國家合作，並促進台德雙邊科研成果更加豐碩。

科技部促進台德研究人員科研合作，自105年9月起與德國研究基金會(Deutsche Forschungsgemeinschaft，DFG)共同徵求雙邊研究合作計畫，不限合作領域，由台德雙方計畫主持人共同研議，並提出英文合作計畫書，分送雙邊審查，由雙邊分別補助自己方的學者，共同提升雙方科研成果。

科技部表示，105年9月27日首次與德國研究基金會共同徵求台德雙邊共同合作研究計畫(2017-2020)，首次徵件共有24件提案，經雙方審查，106年9月核定生科領域3件、工程2件及自然1件共6件的共同研究計畫，研究項目包含流行性感冒、全球定位遙測、電源等領域。

科技部表示，相關計畫執行近一年，已有相關成果產出，以台灣大學獸醫學系助理教授陳慧文的「建立流行性感冒病毒之離體感染模式以及評估新穎抗病毒藥物在動物感染模式之效果」研究計畫為例，該計畫產出的新奈米藥物技術「廣效性抗病毒奈米顆粒」，剛獲得2018年台灣創新技術博覽會生技醫藥類別邀請參展，9月27至29日在台北世貿中心展出；另外也促成1名台大獸醫系碩士生，將前往德國漢諾威獸醫大學就讀博士班，獎學金由德國教授提供，並將在10月入學。

科技部指出，由於台德雙方首次徵件相當成功，獲雙方學研界高度重視，接續在106年進行第2次徵求計畫(2018-2021)，雙邊學者提案更加踴躍，經雙邊嚴格審查後，今年8月初公布通過6件包含生科領域1件、自然2件、工程2件及人文1件的研究計畫。

科技部秉持積極支持及提升台德雙邊科研合作的目標，已在今年8月上旬公告，徵求2019-2022年台灣-德國(MOST-DFG)雙邊協議擴充加值國際合作研究計畫，並自9月1日到11月30日止，進行第3次雙邊共同研究計畫徵件，歡迎台德雙邊學者踴躍提出申請。

科技部指出，相信藉由科技部與德國研究基金會對雙邊學者共同研究合作計畫案的經費挹注，在結合雙邊夥伴的研究能量與資源下，將提升雙邊科研成果，更加豐富雙邊的科研生態圈。

(旺報 )