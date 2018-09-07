台東》郵差出身 鄭銘顯投入台東縣議員選舉 要為弱勢發聲

2018年09月07日 07:10 中時 莊哲權

基層郵差出身的鄭銘顯，獲國民黨核准參選台東縣第1選區縣議員，也是台東唯一以公務員身分參選選將，鄭銘顯說，從郵差基層出身，看見台東許多弱勢族群，因此投入台東縣議員選舉，期許自己有機會能服務更多弱勢族群。

鄭銘顯是綠島子弟，30年前高中還沒畢業就考上郵局臨時投遞人員，到台北工作，1989年參加郵政特考及格成為正式員工，在郵差基層13年，2004年升等考試才轉換為內勤人員。

鄭銘顯2007年請調回故鄉台東，擔任過台東郵政工會理事長，在這段時間走遍台東各個角落，看到很多需要幫助的弱勢，因此號召郵局有熱血的同事成立台東縣希望關懷協會，定期關懷獨居老人及弱勢學童。

「郵政悍將」鄭銘顯說，從事郵政工作30餘年，幫助弱勢的熱忱始終如一；另外，身為第1選區唯一現職公務人員，看到政府的年金改革，將公務員的保障慢慢取消，為了替台東縣公務人員爭取到該有的福利，因此透過這次縣議員選舉，有必要挺身而出，爭取到更多為縣民服務的機會。

他說，自己生於綠島、深耕台東，明白離島發展所面臨的困境，尤其是在地文化的永續傳承更顯重要，若能順利當選台東縣議員，承諾將致力監督縣府，並爭取兩離島能有完善的觀光建設，成為帶動台東觀光產業的前鋒。

(中時 )