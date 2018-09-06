亞培變質風波連環爆 腎補納等5款產品也有問題

亞培今天再度爆出另外5款產品也有變質疑慮。(圖/吳家詮攝)

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知名營養補充品亞培安素傳出多起變質案例，亞培今天傍晚證實，台灣的安素原味鐵罐，批號83163 RA0，以及亞培原味安素、普寧勝、腎補納、管灌安素、健力體和愛美力HN等鐵罐產品等產品，有質地一致性問題，目前已進行審查。亞培強調，該產品對於病患或是消費者構成嚴重健康危害風險可能性非常低。

日前有民眾投訴指出，自己為補充營養每天會喝1罐亞培安素，但3個月前購買一批（4箱共24罐）安素產品時，卻發現有部分產品有如同臭水溝的臭酸味，整罐倒出更發現已經結塊、變質。民眾質疑自己買到瑕疵品，若有臥床靠鼻胃管餵食的人食用，恐對健康造成影響。

亞培對此發出聲明指出，已經針對產品著手調查，經查台灣有少量安素原味鐵罐(批號 83163 RA0)等產品，有質地一致性的問題，若消費者手上有凝結的罐裝產品，可聯繫台灣亞培消費者服務電話0800-036-688，將提供退換貨服務。

食藥署表示，亞培美國原廠著手調查今年一到八月產品，共有6件有品質不一致問題。此外，台北市衛生局也將到亞培台灣辦公室進行抽驗調查。

食藥署指出，根據食安法15條規定，一般食品不能有變質或腐敗，也要有良好風味、色澤，若調查發現有變質或腐敗已經違反食安法規定，如果民眾檢舉屬實，產品真的出現變質情況，會依法開罰6萬至2億元。

(中時 )

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