新警用手槍一掉就裂 葉毓蘭要桃園市警局踹共

2018年09月06日 21:22 中時 蕭承訓

掉至地上槍身毀損破裂的槍枝。(警方提供)

桃園市八德分局八德派出所昨一名劉姓員警，在清槍過程中疑手滑，竟導致槍枝掉至地上，造成槍身毀損破裂，警方調查後，除將劉姓員警記申誡處分，並將本案做成案例教育。八德分局對員警祭出處分，引起前警大副教授葉毓蘭不滿，指清槍手滑掉地要記申誡？槍枝掉地裂開，應要供應商改善，更要桃園市警局踹共！

警政署從去年開始，陸續配發德國Walther PPQ M2手槍，取代以往使用的史密斯威爾森90手槍，但因新的配槍沒有彈夾保險，加上部分員警不熟悉新槍操作，各地警局都傳出清槍不慎的意外，甚至有警友會出資購買清槍桶，保障員警在清槍時安全，以免擦槍走火害了同袍。

今天網路流傳八德派出所這起清槍意外，八德派出所所長在網路回應指出，經查該分局八德派出所劉姓警員擔服9月5日18時值班勤務，惟於17時50分55秒時，劉員因為執行領用空槍清槍程序時，手滑不慎導致槍枝掉至地上造成槍身毀損。(當時有值日蔡姓巡佐在旁監督)

經查本案為單純的劉員個人疏失，該分局將依警察人員獎懲標準表第4條第11款對裝備器材、槍械使用不當予以申誡處分。

另該分局除依規定將損壞槍身報修外，另並將本案做案例教育，除貫澈同仁愛惜裝備之觀念，對於同仁在領還、清槍過程時，將再加強訓練，俾避免槍枝毀損。

一直挺基層員警的葉毓蘭在得知此事後，在臉書發文說：沒搞錯吧？清槍手滑掉地要記申誡？她認為，槍身掉地就裂開，表示材質太差，應該要求供應商改善，否則未來警察在執行逮捕罪犯時若遇到匪徒頑抗，這把槍恐怕還會惹禍！

她更痛批不該懲處亂記申誡，桃園市政府警察局及八德分局該給個說法！讓不少網友也說，槍掉地就裂開，應該是品質的問題，怎麼會處分同仁，還說是柿子挑軟的吃。

(中時 )