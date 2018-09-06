韓職》5局挨9支安打　王維中苦吞第8敗

王維中傷後復出苦吞本季第8敗。(資料照,截自NC恐龍臉書)

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中時電子報
/綜合報導

韓職NC恐龍投手王維中7月底因肩傷影響出賽，也因此錯過亞運出賽的機會，相隔1個多月他6日重返一軍先發面對LG雙子，5局投球就掉4分（2分責失分），最終球隊以3比6落敗。

王維中上次一軍先發已是7月25日，隨後他因肩膀、手肘肌肉緊繃而離開一軍，經過將近1個半月的修養，他今天重返一軍先發出戰雙子。

1局下雙子首位打者李炯宗靠著失誤站上一壘，下一棒李天雄敲安上壘，2出局後梁碩桓敲出中外野方向的安打，雙子先馳得點。2局下王維中雖又讓首位打者上壘，不過他隨後讓下一棒打者擊出雙殺打，凍結對手得分。

3局下王維中挨2支安打得點圈失守，隨後蔡恩成適時補上安打，雙子領先來到2比0。4局上恐龍無人出局就攻佔二、三壘，可惜卻只靠著洋將庫格斯（Xavier Scruggs）的二壘安打追成1比2。

5局下王維中仍無法解決李炯宗，讓他靠著安打站上一壘，接下來王維中又被擊出3支安打，雙子將領先擴大為4比1。7局上朴錫珉代打建功扛出陽春炮，隨後正昌模也將小白球轟出全壘打牆外，恐龍將落後縮小為3比4。可惜恐龍之後再無有效攻勢，雙子在7、8兩局各添1分，終場雙子就以3分差獲勝。

王維中結束5局投球就以敗投資格退場，他用了67顆球被擊出9支安打，投出3次三振沒有四壞保送，失4分有2分責失分，防禦率來到4.02，收下本季第8敗（另6勝）。

(中時電子報)

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