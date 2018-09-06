台北》吳祥輝狂攻器捐案 人渣文本：見證柯粉的誕生

台北市長柯文哲4日出席市議會市政總質詢，市議員陳政忠即時通知柯文哲，將出版「屠殺」一書的出版社負責人吳祥輝至台北地檢署控告柯文哲涉嫌妨害名譽，請問柯文哲是否要反告吳祥輝意圖使人不當選。柯文哲表示，吳祥輝出書這事考驗政黨同志的智慧，是選舉的花招，重點是主謀者是誰，提告會再考慮。（鄭任南攝）

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中時電子報

「蝴蝶蘭文創」出版社負責人吳祥輝日前刊登全版廣告，宣稱作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作《屠殺》中譯本將發行，指控「台北市長柯文哲帶病人到大陸器官移植」、「柯確知所有器官均來自法輪功」，引發爭議。對此，人渣文本周偉航表示，其實選民不愛柯文哲，但這些拙劣選戰打法，這些柯黑卻比柯P本人更討人厭。

周偉航指出，台北市長選戰4年前老梗「法輪功器官案」，當時就引起廣大反彈，如今，柯陣營認為是綠營惡意發動攻擊，綠營則是火速切割，藍營則是認為柯陣營自導自演。

周偉航表示，柯文哲之所以大贏，不只是靠他的個人魅力，還有這麼多政客、名嘴反柯，或是從挺柯變成反柯，其實比較像是「私人恩怨」，這些事情與選民無關，卻硬要假扮成在公共事務上批判，所以目前打算投給柯文哲的，與其說是肯定柯P，更不如說是厭惡「柯黑」。

周偉航指出，這些政客與名嘴自以為最懂，但現在人人會上網搜尋資料，以這種廉價攻勢當然會激怒中間選民，所以除了「柯粉」之外，更討厭藍綠政客、名嘴的選民，也成為「柯P義勇軍」的主力來源。

周偉航在《東森新聞雲》投書表示，選戰打成這樣只是讓台灣社會走向更嚴重的失智化，他建議這些政客和名嘴們，不如坦然接受被討厭的事實，「選民並沒有很愛柯文哲，大家只是比較討厭『你』而已」。

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

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