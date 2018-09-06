中華地政士事務所詐貸案 人頭負責人遭羈押禁見

士林地檢署偵辦中華地政士事務所詐騙逾2億元，負責找人頭買房的朱克立遭檢方聲押獲准。（李文正攝）

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「中華地政士事務所」詐貸案，士林地檢署昨日發動搜索，帶回8名被告和2名證人，主嫌50歲的陳國帥目前尚未到案說明，檢方以串證共犯、證人之虞、反覆實施向法院聲請羈押朱克立等4人，法院晚間裁定朱克立羈押禁見、業務經理林俊誠8萬交保、法務李孟烽12萬交保、代書沈咨凡10萬，

朱克立在偵訊時，說自己是負責人，由他介紹人頭戶，但遭檢方聲押後隨即改口，將策劃犯罪的責任都推給在逃的陳國帥，而陳因他遭限制出境、出海，檢警仍持續在追緝中。

士林地檢昨日指揮警調兵分9路搜索帶回8名被告2名證人，釐清房屋買賣糾紛。昨晚9時許諭令陳國帥的林姓女友、陳姓人頭戶、王姓人頭戶等3人諭令10萬元交保，並限制出境出海，人頭謝姓男子以1萬元交保。

黑澀會美眉「薔薔」父親林茂樹指控中華地政士事務所、代書沈咨凡等人，以人頭向他購買房屋，並簽立合約在支付2成訂金後就可過戶房屋，但對方再以人頭向地下錢莊貸款，導致房屋遭賣出，屋主卻拿不到8成尾款。

檢方查出，陳從去年起即以此手法雇用朱等業務員，尋找低於行情、急欲求售的房屋，先由沈姓代書做手腳，再以此方式騙走賣家房子，以人頭名義貸款取走現金，讓檢方認為該集團簡直是「詐騙進階版」。

(中時 )

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