見聖多美總理 習：讚賞堅持一中

2018年09月06日 23:09 旺報 陳君碩

大陸國家主席習近平5日在人民大會堂會見聖多美普林西比總理特羅瓦達，習近平讚賞聖普堅持一中原則，稱兩國關係會在一中原則基礎上不斷邁上新台階；聖國總理也表示，堅定恪守一中原則，將致力於與大陸建立緊密關係。

聖多美普林西比於2016年12月與中華民國斷交，是蔡英文總統上任後遭遇的第一個斷交。

新華社報導，習近平在與聖國總理會面時指出，中非合作論壇北京峰會取得成功，有力證明了幾乎所有非洲國家都是中國的好朋友。我們歡迎聖多美和普林西比回到中非友好合作大家庭。2016年12月中聖普復交以來，兩國各領域合作取得豐碩成果，充分證明雙方復交完全符合兩國人民根本利益。中方讚賞總理先生堅持一個中國原則，積極推動對華友好合作，中國將是聖普發展道路上值得信賴的好朋友、好夥伴，我們願支持聖多美和普林西比的經濟社會發展，繼續同聖普在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。芝麻開花節節高。我們相信兩國關係在一個中國原則基礎上一定會不斷邁上新台階，造福兩國人民。

特羅瓦達表示，熱烈祝賀北京峰會取得成功。這是聖多美和普林西比首次參加峰會，我們期待同各方一道，為構建更加緊密的中非命運共同體作出貢獻。聖多美和普林西比欽佩習近平主席提出的中非合作舉措，感謝中國始終堅定地同非洲人民站在一起。事實證明，聖普同中國復交的決定完全正確。聖多美和普林西比堅定恪守一個中國原則，致力於與中國建立緊密關係，願深化雙方經濟社會領域互利合作，助力聖普的發展。

(旺報 )