簡嫚書堅持不當黃臉婆！爆乳現身預告將和老公「走上紅毯」

2018年09月06日 21:44 中時 徐桐炘

簡嫚書6日出席內衣品牌西蒙佩兒活動，坦言結婚前對拍內衣廣告有點「小包袱」，曾接到邀約但婉拒，「擔心狀態不夠完美，留下太多紀錄！」昨豐滿上圍曲線加上纖細身材超吸睛，她表示當了媽之後罩杯升級，現在積極購入新內衣，她搞笑自稱「乳牛」，不過為避免退奶後會萎縮和下垂，勤於運動健身，「維持胸型很重要！」

今穿一襲馬甲內衣現身，簡嫚書開玩笑說：「這樣肚子放鬆了也不會掉出來！」但她自我期許即使為人母依然要「很迷人」，自我提醒：「『女人味』一定要有！不能不小心變成黃臉婆。」更不能忽略和老公在生活上的小情趣，「當他『打開我』的時候，發現老婆沒有變，和當初喜歡的女人一樣，一直保持完美。」

穿上性感禮服，簡嫚書成功展現不同於過往少女形象的「小女人」姿態，但是否會補辦婚禮穿上正式白紗？她甜笑說：「嗯，有在籌備中，近期會找個好時間公佈！」屆時女兒雲大可以當花童？她開玩笑說：「應該是還不能走，如果她能爬的話，還是讓她爬進紅毯？！」

是否有先告知老公這襲性感裝扮？簡嫚書笑說還沒有讓他看到，只告知對方是優雅款式，「老公有先問：『可以讓我先看過嗎？』」但簡嫚書堅持只讓他在記者會後看照片，「保持神秘感很重要！」其實老公也會大方建議她內衣款式，她今也不忘喊話：「老公可以偷偷買一件給我，包成禮物放在床上，我就知道了！」

(中時 )