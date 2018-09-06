iM短影一分鐘賺一萬 活動七天衝破千人報名大關 藝人、網紅、網霸紛現身挑戰

2018年09月06日 21:51 工商 張佩芬

暢銷作家吳若權也趕流行。圖：業者提供

iM短影活動海報。圖：業者提供

為帶領全民短影音風潮，全新短影音新媒體平台「iM短影」祭出千萬重金【一分鐘賺一萬】活動，號召全台短影高手，活動上線僅七天報名人數即衝破千人大關！作家吳若權、主持人吳怡霈都參加挑戰。

為鼓勵更多短影好手，iM短影擴大加碼名額，勢必將廣納更多優質人才。第一階段的報名成員高手雲集，包含暢銷作家吳若權、甜心主持人吳怡霈、太陽馬戲團溜溜球表演者小段，以及許多部落客、Youtuber、網紅及素人都搶先參加挑戰萬元獎金，為近期網路上討論度破表的話題。

iM短影首推【一分鐘賺一萬】活動，凡於一個月內拍攝4部15秒短影音，通過官方審核一萬元即輕鬆入袋，還沒報名嗎？趕快上網報名。

暢銷作家吳若權率先受iM短影所吸引，以心靈導師為主題參加【一分鐘賺一萬】活動，吳若權表示：「今日多數人總是沒時間好好看一本書，iM短影這個新媒體很符合現代人的閱讀習性，這次我以短影音方式搭配有趣的特效功能分享新書，輕鬆看影片也可以輕鬆情緒管理。」

甜心主持人吳怡霈得知活動消息，記者會工作一結束立即開立iM帳號，跟上最夯時事化身《延禧攻略》中的「嬰落」搞笑入鏡，企圖搶下台灣版「嬰落」封號。

於溜溜球界擁有高人氣的太陽馬戲表演者小段，則將以特技溜溜球拍攝15秒短影音。活動開始至今工作團隊每日都收到大量讓人眼睛為之一亮的參賽資料，可見高手臥虎藏龍在人間，您是否也想挑戰15秒短影音呢？快點拿起手機動動手指，萬元獎金即可輕鬆帶回家。

iM短影是全新的短影音新媒體平台，以錄製短秒數趣味影音的模式，搭配手勢、舞蹈、跑酷、音樂、表演等創意內容，為用戶創造豐富多樣的玩法，擁有高顏值、輕鬆且創作張力十足的短影音，簡單拍、快速傳、分享意想不到的每一刻都在iM短影！

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