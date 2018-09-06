區公所課員攻讀成大碩士 出書記錄新化糖業史興衰

新化區公所民政課員沈聰傑考上公職後仍繼續攻讀成大歷史研究所，並以新化大目降糖業試驗所為研究題目撰寫論文，未來希望出書，將新化早年糖業發展興衰完整傳承給在地居民。（李其樺攝）

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沈聰傑的論文多方引用許多日據時代糖業試驗所的人事任命文契和珍貴照片。（李其樺攝）

新化區公所民政課員沈聰傑基於對新化文史的熱愛，考上公職後仍繼續攻讀成大歷史研究所，並以新化大目降糖業試驗所為研究題目撰寫論文，今年9月碩士論文通過審核，未來希望出書，將新化早年糖業發展興衰完整傳承給在地居民。

沈聰傑表示，母親雖然是新化人，不過因為父親是職業軍人，小時候並未在新化成長，長大後經由國家考試，歷經數年歷練，後來才被調來新化區公所服務，對於母親的故鄉總是存有一份憧憬。

沈聰傑說，當年考大學時，原本以成大歷史系為心中第一志願，卻因為家庭因素最後選擇企管系就讀。為了重圓自己年輕時的夢想，2011年調來新化區公所服務，同時一邊努力苦讀，隔年如願考上成大歷史研究所。

沈聰傑攻讀碩士期間，仍不忘專注公職本業，擔任民政課員期間協助楊逵文學館舉辦各種藝文活動和講座，推廣新化文化不遺餘力。同時，沈聰傑以日據時期大目降糖業試驗所為研究對象，多方蒐集史料撰寫論文，終於在今年9月初論文通過審核，今年41歲的他即將取得碩士學位。

沈聰傑表示，這本論文參考1974年日本出版的《我在台灣的青春歲月》，其中引用許多從新化糖業試驗場退休的日本籍老員工第一手訪談，並針對當時糖場員工與其他行業待遇比較，算是填補了新化早年糖業發展史空白。

目前沈聰傑也象台南市府文化局提出申請，未來希望將論文出書，分享給更多民眾閱讀。

(中時 )

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