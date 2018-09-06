大陸首批養老目標基金上線 9月10日起支付寶正式銷售

2018年09月06日 23:09 工商 吳瑞達

上海證券報6日報導，從螞蟻金服得悉，支付寶上的「養老」專區，將於明日（9月7日）起上線，為用戶提供認購、查詢、投教等一站式養老投資服務。同時，中歐、泰達宏利旗下的兩檔養老目標基金產品，也將登陸該專區，於9月10日正式啟動銷售。

養老目標基金，是一種專門指向養老的長期投資產品，自今年8月6日首批養老目標基金，獲中國證監會核發以來，發行時間和銷售方式，成為投資者普遍關心的問題。目前中歐、泰達宏利即將上線支付寶平台的產品，也是養老目標基金在網路平台上首度銷售。

目前，市面上獲准發行的養老目標基金分兩種，即按退休日期選擇的「目標日期型」，和按風險偏好選擇的「目標風險型」。

即將在螞蟻財富上銷售的「中歐預見養老目標日期2035三年持有」，是典型的目標日期型，主要針對2035年左右退休的投資人群，權益投資比例會隨著2035年的臨近而逐步降低。

而「泰達巨集利泰和平衡養老目標」，則屬於目標風險型，「平衡」代表這款產品長期固定在中等風險水準。

目前除中歐、泰達宏利外，螞蟻財富也在與其他基金公司做相關產品測試、連結，後續，首批其餘12檔不同類型的養老基金，也將陸續登陸養老專區，給投資者提供更多樣的選擇。

(工商 )