謝長廷反駁陸派巴士赴關西機場接人報導

2018年09月06日 23:03 中時 黃菁菁

有媒體報導，中國大阪領事館5日派巴士赴關西國際機場接受困的大陸旅客，我大使館卻做不到。我駐日代表謝長廷6日在臉書上反駁、質疑報導的正確性。

謝長廷指出，「日本關西燕子颱風、北海道6.6級地震，均造成巨大災害，駐大阪和北海道兩辦事處為此忙的暈頭轉向，尤其北海道對外交通中斷，加上大停電，有六七百位台灣旅客仍然滯留，身上沒錢、沒水，手機沒電，各種狀況都有，外交部派駐北海道人員僅兩名，據報窮於應付。

今天一直想辦法派人突破困境去支援，也是焦頭爛額。至於關西機場滯留的國人打電話到大阪辦事處遭受冷言冷語事，這點真的不應該，外交部己表示要查處。

中國大阪領事館網站登出他們派巴士車去機場載受困中國旅客，而我們沒有，更傳言有國人偷偷去搭他們的車，還要表明自己是中國人。消息傳出，網民羞憤，有人趁此宣傳感覺持有中華人民共和國護照是驕傲的事情，我的網站因此被灌爆，我現在無暇仔細說明許多查明的細節，承受大家憤怒的出口，也沒有關係。

但請大家冷靜想想，如果9月5日私人巴士或汽車可以到機場接人，那麼機場一定大亂，寸步難行，反而不能有效率地疏散。日本做法是只准出不准進，所有人都是坐機場的巴士或高速船離開機場到泉佐野站（電車有通）或神戶港。

依關西機場今天的書面報告，9月5日早上高速船6:00、巴士9:00開始載，至晚上11:00通通載完，共載7800人。這個人數幾乎超過滯留人數，應包括中國旅客900人，可見大家都是搭乘機場安排的交通工具離開機場。」

此外，由於我札幌辦事處人手不足，代表處已派2人去北海道協助札幌辦事處處理國人救助事宜。

(中時 )