政壇颳起「學姊風」 色情業仿效「大奶學姊任你挑」

2018年09月07日 07:09 中時 葉書宏

台北市長柯文哲與藝人邰智源合作拍攝網路節目「一日幕僚」影片，該影片捧紅市府幕僚「學姊」黃瀞瑩，黃瀞瑩目前已轉任柯文哲競選辦公室，學姊風潮蔓延至其他競選團隊，然而，這樣的風潮也被情色業者相中，在知名論壇中刊登「大乳學姊任你挑」等廣告，對此，新北市警方強調，將會加強查緝，杜絕色情。

年底九合一選舉逼近，「學姊」黃瀞瑩成為媒體寵兒，藍綠各政黨都颳起一陣學姊風，不少競選團隊推出學姊、學妹，企圖藉此吸引媒體目光、爭取媒體版面。

然而，這樣的學姊風潮也被情色業者模仿，在知名論壇中刊登「定點學院招生，大奶學姊任你挑」等色情廣告，文中標榜「有責任盡力達成每位學員的要求，目的只為每位學員能有一趟舒心課程，超高服務技巧 ，樂歪歪倒暈船，熱門紅牌新人登場。」

另外，文中還強調在台北、新北、基隆、桃園、新竹都有分校，其中以新北數量最多，高達8個分校。

警方指出，透過網路散播性交易訊息，恐會有兒童及少年有閱讀的可能性，因此，為避免兒童及少年有機會接收到相關色情訊息，而損害身心健康發展，只要有散布、播送或刊登暗示性交易的行為，都觸犯相關法令。

警方表示，刊登性暗示等相關訊息，違反《兒童及少年性剝削防制條例》以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法，散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或少年有遭受第二條第一項第一款至第三款之虞訊息者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

(中時 )