《搖滾樂殺人事件》80％改編實事 姚愛寗練貝斯騙過導演

2018年09月06日 22:06 旺報 廖慧娟

《搖滾樂殺人事件》邀現役樂手參與演出。（星泰娛樂提供）

董事長樂團貝斯手林大鈞（鈞董）籌備3年、擔任監製的《搖滾樂殺人事件》，9月14日上映。劇中飾演男主角「魔神仔」楊大正女兒的姚愛寗，今天（6日）偕同導演游智煒接受媒體訪問。

日前該片舉行媒體試映時，游導曾說姚愛寗有音樂基礎，沒想到今天姚愛寗卻坦承，為了拍這部電影，才特別去學貝斯，當時還請貝斯老師教她「一看就很會的技法」，果真成功騙過導演；游導驚呼：「以為姚愛寗原本就會！」

至於姚愛寗與歐陽倫的感情戲，游導解釋，姚愛寗因為從小沒有爸爸照顧，渴望一份愛，需要一個庇護所，所以扭曲式的交男友，笑說：「歐陽倫比較吃虧，因為原先就設定要演得很討厭，蠻多人看完試片都很討厭他。」

姚愛寗與歐陽倫原本就認識，但片中要演情侶，所以開拍前相約看演唱會，培養默契；詮釋情侶間的親密戲時，姚愛寗表示：「我們都是自然接觸、抱抱、躺在他腳上，還有抱起來轉圈。抱起來轉那段劇情設定歐陽倫要讓我笑，其實轉完我內心更氣，因為頭很暈都忘了接下來要講什麼台詞了。」

《搖滾樂殺人事件》描述20歲的學生貝斯手娃娃（姚愛寗 飾），接到警方電話，通知她的爸爸、搖滾樂手魔神仔（楊大正 飾）死了。因為魔神仔是個殺人犯，讓她永遠無法擺脫「殺人犯的女兒」的身份，內心糾結，但在整理父親遺物的過程中，娃娃得知爸爸原來是當年傳奇樂團「獨裁者」的成員魔神仔，燃起她對當年的那起殺人事件的好奇，開始追查。

魔神仔與著名主唱小四（宋柏緯 飾）、鼓手脫線（八十八顆芭樂籽主唱李奇明 飾）、吉他手黑狗（Trash吉他手林頤原 飾）以及吉他手布蘭卡（舞陽 飾）等人，整天練團耍廢，在樂團經紀人（李亦捷 飾）的保護下，揮霍不屈的青春，看似頹廢其實熱血躁進。

在一度幾乎要成功發片的時刻，魔神仔與女友愛莉絲（林辰唏 飾）相戀卻仍分手的挫折，小四內心的憂鬱情緒，讓樂團瀕臨散夥，此事也發生了殺人事件。這些過去的片段，讓娃娃的想法與人生從此改變……

片中融入許多1990年代搖滾樂手與體制衝撞的過程。鈞董表示，片中80%劇情改編自真實故事，除了殺人的部分之外多為真實事件；李奇明分享當年搖滾樂團碰過的各種狀況，表示大家常被警察臨檢：「電影還滿寫實的，不過把這麼多不合理的遭遇集結起來真的有比較誇張一點。」

(旺報 )