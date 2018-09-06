台南》再添一人登記參選 第五選區成3英雌爭鋒

陳碧玉（左）平日地方服務紮實，投入參選後更不遺餘力向選民拜票爭取支持。（李其樺翻攝）

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王姬方每日勤走選區拜票。（李其樺翻攝）

台南市第五選區（新化、新市、善化、安定、山上）應選5席和1名婦女保障名額，其中女性參選人原本有代表民進黨參選的陳碧玉和基進黨的王姬方角逐，不過上月底登記截止前夕，又增加了無黨籍參選人張家睿，形成「3個女人的戰爭」。

由於張家睿的加入，使得第五選區參選市議員人數由9人增為10人，不過在地政壇人士認為，對該選區選情影響不大，基本上仍屬藍綠雙方互相角力的格局，民進黨目標爭取4席全上，國民黨至少有1席空間；至於第三勢力或無黨籍候選人要冒出頭，恐怕難度不小。

陳碧玉為市議員林慶鎮之妻，從林慶鎮投入政壇以來，陳碧玉以助理身分投入選民服務，同時兼任新市義警分隊女義警小隊長、新市兒童關懷協會理事長，本身對地方事務熟稔，夫唱婦隨服務口碑佳。

年底選舉林慶鎮因為個人生涯規畫放棄連任，交棒給妻子。據悉陳碧玉從2年前就開始備戰市議員選舉，並打出「一人當選，兩人服務」口號，外界認為陳碧玉深耕地方多年，加上丈夫先前打下堅實基礎，選情穩定看好。

同為中生代參選的王姬方，訴求改變傳統政治，平日積極勤走選區拜票，但是相較陳碧玉，缺乏地方經營基礎，這場選戰打得較為辛苦。另外王姬方提出改善勞工待遇、青年返鄉就業等政見，是否能夠打動傳統選區選民？還有待進一步觀察。

另名新人張家睿為眼科診所助理，本身沒有政黨背景，缺乏政黨奧援和知名度，還需要多努力才有勝選機會。

(中時 )

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