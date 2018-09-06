獨挑大樑主持選秀節目 Lulu打拼事業三天睡6小時

2018年09月06日 23:14 中時 蕭雅玲

黃子佼（左起）領軍、Lulu、曾莞婷、解婕翎一起做公益。（圖片提供：黎藝術館）

Lulu首度一人獨挑大樑主持選秀節目《聲林之王》， 5日進棚首錄，與大咖導師林宥嘉、蕭敬騰（老蕭）、飛行導師楊丞琳一同錄影，就遇到「馬拉松式」錄影，從5日中午錄到隔日凌晨7點，今出席「打包女神」公益活動，還精神奕奕，完全看不出她幾乎沒睡的神情，化妝師看到她，還笑說她好像被家暴過。

Lulu透露，前幾天錄製《綜藝大熱門》錄到清晨五點、隔天又工作到清晨六點多，沒想到《聲林之王》首錄竟破自己錄影紀錄，由於今天得出席公益活動，回家休息一個多小時，就得起床梳化，接連3天「馬拉松式」工作，僅僅睡了6小時，讓她直呼：「錢難賺」！

她說，《聲林之王》學員有100多人，3位導師求好心切，每個學員都會好好的講評，不管是晉級或是落選者，導師都會給予建議，原本表訂晚上10點收工，結果錄到早上7點半才收工，她透露自己算慶幸，還能回家小睡一下，「楊丞琳一收工，立即直奔另一個片場拍廣告。」

Lulu當年也是參加選秀闖進演藝圈，「看到很多學員被淘汰在後台爆哭，自己看到也偷偷掉眼淚」，但她還是強忍淚水逗趣跟學員說，「你們好像買了5、6千元門票，在看林宥嘉與老蕭的演唱會。」錄影時大家看著老蕭與林宥嘉還會一直喊「好近喔！」

(中時 )