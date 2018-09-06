獨挑大樑主持選秀節目 Lulu打拼事業三天睡6小時

Lulu錄影遇超時睡不到兩小時又上工。（圖片提供：黎藝術館）

友善列印
中時
黃子佼（左起）領軍、Lulu、曾莞婷、解婕翎一起做公益。（圖片提供：黎藝術館）

Lulu首度一人獨挑大樑主持選秀節目《聲林之王》， 5日進棚首錄，與大咖導師林宥嘉、蕭敬騰（老蕭）、飛行導師楊丞琳一同錄影，就遇到「馬拉松式」錄影，從5日中午錄到隔日凌晨7點，今出席「打包女神」公益活動，還精神奕奕，完全看不出她幾乎沒睡的神情，化妝師看到她，還笑說她好像被家暴過。

Lulu透露，前幾天錄製《綜藝大熱門》錄到清晨五點、隔天又工作到清晨六點多，沒想到《聲林之王》首錄竟破自己錄影紀錄，由於今天得出席公益活動，回家休息一個多小時，就得起床梳化，接連3天「馬拉松式」工作，僅僅睡了6小時，讓她直呼：「錢難賺」！

她說，《聲林之王》學員有100多人，3位導師求好心切，每個學員都會好好的講評，不管是晉級或是落選者，導師都會給予建議，原本表訂晚上10點收工，結果錄到早上7點半才收工，她透露自己算慶幸，還能回家小睡一下，「楊丞琳一收工，立即直奔另一個片場拍廣告。」

Lulu當年也是參加選秀闖進演藝圈，「看到很多學員被淘汰在後台爆哭，自己看到也偷偷掉眼淚」，但她還是強忍淚水逗趣跟學員說，「你們好像買了5、6千元門票，在看林宥嘉與老蕭的演唱會。」錄影時大家看著老蕭與林宥嘉還會一直喊「好近喔！」

(中時 )

《小紅莓》主唱猝逝8個月死因出… 小甜甜打敗眾女神受邀當影展大使

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。