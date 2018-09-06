大陸二手交易網站 竟賣保育類動物

2018年09月06日 23:09 工商 吳瑞達

新華網6日報導，近日有網友爆料，在二手交易網路平台「閑魚」上，看到有賣家公開售賣大型保育猛禽標本。同時也存在不少賣家，透過二手交易網路平台販售大陸國家一級、二級以等保肓類動物的情況。

近日，一名網友在微博上發消息指出，深圳福田有人透過「閑魚」，公開販售大型猛禽標本。從網友提供的連結上看，賣家對待售物品的描述是「一隻真老鷹做的標本」。從賣家提供的圖片上看標本頭部、尾部、腳爪的細節，這標本很可能是一隻白尾海雕。

在大陸「國家重點保護野生動物名錄」中，白尾海雕被列為大陸國家一級保護動物。目前，該網友已經向深圳森林公安進行檢舉，森林公安也已介入調查。

無獨有偶，同樣是在微博上，另一名網友爆料，雖然舉報多次，在「閑魚」上，仍看到有多個賣家在售賣野生豹貓。在大陸國家林業局公布的大陸「國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄」中，豹貓屬於「三有」保育動物，即國家保護的有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。

根據線索，在「閑魚」上搜尋「豹貓」，除了一些出售通常作為寵物養殖的孟加拉豹貓的連結外，還有多個賣家出售「亞洲豹貓」。

點開其中一個標題為「亞洲豹貓」的物品連結，一隻豹貓的標價為6,000元人民幣，物品描述中則寫著「純種亞豹，品相佳，有點小貴，不買詢價勿擾，記者切記別來詢價。」

(工商 )