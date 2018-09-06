嚴管進口廢紙廢塑膠 環署拚9月底新制上路

環保署副署長張子敬上週四（8月30日）表示，一定會嚴格控管進口廢紙廢塑膠。（資料照／廖德修攝）

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媒體多次披露洋垃圾大量進口的問題，環保署今（6日）重新預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」公告事項第1項內容，並把原本60天的期限縮短為14天，環保署廢棄物管理處也將在下周四（13日）舉辦公聽會，希望9月底讓新制提前上路，而非原定的10月間，以期對相關的進口廢物料嚴格控管。

在8月13日的預告修正內容中，進口熱塑型廢塑膠的來源，須為製造塑膠製程產生的下腳料或不良品，不含醫療廢棄物；品質控管方面，僅限單一材質或單一型態的塑膠。

進口廢紙部分，僅限回收的未漂白牛皮紙、紙板及瓦楞紙或紙板，不得夾雜非紙材質。且進口者須為依法辦理工廠登記或符合免辦理登記的合法工廠，排除一般貿易商。

今天重新預告的內容，又加上塑膠與紙類的再處理工廠，進口用料時須檢附用途與未來流向的證明文件，證明處理後的再生料直接做成產品，或是供貨給國內製造業使用。

也就是處理後的再生料不得以原料的狀態出口，必須給國內的製造業使用製成產品，而不是把廢料低階加工後，製成原料或半成品賣到國外。

環保署強調，經過這次修正公告，應可提高進口產業用料的品質，也能讓合法且有實際需求的製造業順利進口再生物料。環保署亦可追蹤管理進口後的流向，同時也將持續與財政部關務署加強邊境查驗。

(中時 )

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