《聲林之王》首錄老蕭、林宥嘉24小時未闔眼 Lulu三天僅睡6小時

2018年09月06日 23:49 中時 蕭雅玲

林宥嘉（左）與老蕭錄影求好心切，再三確認每個細節不錯過。

Lulu首挑大樑錄影24小時一人撐全場不嫌累。

選秀節目《聲林之王》5日首錄，請來導師蕭敬騰（老蕭）、林宥嘉、主持人Lulu、飛行導師楊丞琳等，原訂晚上10點收工，竟錄到隔天早上7點半，老蕭從早上9點就開始梳化，連續工作近24小時不喊累。林宥嘉也說，雖然錄影超時但家人是全力支持的，他會仔細聆聽每一個人，為所有參賽者爭取、糾結到最後一刻。

Summer表示，「在大陸參加過很多次選秀節目，知道第一集選手最多，又有很多素人選手，不但時間難掌控，也一定會花很多時間錄影。」且老蕭在錄影時還會給選手、燈光、舞台、攝影建議，錄到後段3位導師臉上都有倦容，但她覺得學員、樂手老師也很辛苦，尤其學員得熬夜把歌唱完，而老蕭在錄影後也感性向選手說，「謝謝他們願意相信製作單位與導師，全程參與且為了自己夢想而努力。」她透露，老蕭不是第一次錄「通天棚」，工作快24小時，雖然還是會累，但氣氛一直很好，因為100多位選手，若要分2次錄影，對選手來說也很不公平。

林宥嘉昨赴北京工作，他表示體力不是問題，這個節目大家都很用心，導師們也都非常投入。加上他自己出身自《超級星光大道》，很能感同身受每一個好不容易上台的人。

製作人王偉忠表示，錄影前一天已提前試錄過一次，但正式錄影時流程、段落都必須仔細確認，因此花了較多時間，原本擔心大家會精神不濟，卻沒想到3位導師都非常敬業，「不但沒有喊累，且不斷給學員意見，這點真的很棒。」

王偉忠也說，3位導師在大陸參加過不少選秀節目錄影，這回邀請他們在節目中擔任導師，「雖然酬勞不如大陸選秀節目高，但他們卻肯如此投入錄影的精神，覺得很棒。」意外的超時錄影，製作單位也只好備妥宵夜、飲品慰勞學員與導師群們。

Lulu第一次一個人主持節目，就遇到「馬拉松式」錄影，她說，前幾天錄製《綜藝大熱門》錄到清晨五點、隔天又工作到清晨六點多，沒想到《聲林之王》首錄竟破自己錄影紀錄，由於昨天還得出席公益活動，回家休息一個多小時，就得起床梳化，接連3天「馬拉松式」工作，僅僅睡了6小時，讓她直呼：「錢難賺」！

(中時 )