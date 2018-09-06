低碳政策大比拚 法國核能比德國綠能好上許多

2018年09月06日 23:00 中時電子報 江飛宇

法國和德國都是歐洲最先進的國家，兩國也都誓言要推動低碳能源，然而兩國走的方向卻很不同，法國主張以核能為主，而德國主張以太陽能、風能這種可再生能源為方向，兩國的能源政也各自有擁護者。然而從數字經濟的角度，法國以核為主的減碳方針，在成本與效果上都比德國來優秀。

下一個大未來(next big future)報導，法國目前有58座核反應爐，其中已完成76％的建設，這些核應爐的建造成本，在經過通貨膨脹調整後大約為2900億歐元（10兆新台幣），未來58座反應爐都完全擴建後，成本大約是4000億歐元(14兆新台幣)。

德國的可再生能源投資量需要比法國還要多50％，假如德國要追上20世紀80年代的法國發電量，至少將耗資6000億歐元(21兆新台幣)。雖然法國的核電已經運行了30多年，因此成本和安全法規仍在增加，但是這仍然比德國正在進行的太陽能和風力擴建成本，要來的便宜許多。

波士頓諮詢集團（BCG）和Prognos諮詢公司表示，德國的氣候目標是到2050年，碳排要減低到80％~90%，假如採用現在的太陽能、風能項目，至少要花費到 1.5兆~2.3兆歐元(53~82兆新台幣)。

糟糕的是，整個綠能投資卻是吃力而不討好，德國的碳排不降反增，目前德國的二氧化碳排放量，大約是世界總量的的2％。

(中時電子報)