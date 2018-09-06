日本強震死傷慘重 消防署特種搜救隊整備隨時加入救災

2018年09月06日 23:13 中時 葉書宏

內政部立即指示消防署及各地方政府消防局做好隨時前往救災準備，消防署特種搜救隊已集結40名搜救隊員。（葉書宏翻攝）

內政部立即指示消防署及各地方政府消防局做好隨時前往救災準備，消防署特種搜救隊已集結40名搜救隊員。（葉書宏翻攝）

日本北海道6日凌晨3時08分（台灣時間2時8分），發生規模6.7強震，至今以釀成11人死亡、逾30人失蹤、逾300人受傷。震發生後，內政部立即指示消防署及各地方政府消防局做好隨時前往救災準備，消防署特種搜救隊已集結40名搜救隊員、2隻搜救犬，點檢震災各項救援器材，包括生命偵測器材組，含影音、聲納及最新一代生命偵測雷達、破壞油壓器材組等，以協助災害現場人命搜救，並隨時待命配合外交部徵召前往日本協助執行國際人道救援任務。

為執行國際人道救援任務，消防署訂有「執行國際人道救援任務派遣計畫」，目前國內計有17支搜救隊、824位特搜人員參與國際人道救援輪值。內政部已指示消防署特種搜救隊及9月第1梯次輪值高雄市政府消防局與第2梯次基隆市消防局做好隨時前往救災準備。

消防署表示，國內特種搜救隊曾多次奉派代表台灣執行國際人道救援任務，成效良好。日本北海道發生震災，內政部將本於人道關懷與救災無國界精神，如果接獲外交部指示前往救援，將即刻馳援盡力搶救受困災民。

(中時 )