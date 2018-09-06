新北》拜票行程滿檔 蘇貞昌政策記者會後直奔中和掃市場

2018年09月06日 23:24 中時 葉書宏

蘇貞昌今天傍晚又來到中和區和平街黃昏市場掃街。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（6）日傍晚又來到中和區和平街黃昏市場掃街。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（6）日下午剛辦完與虛擬人物蘇小妹共同發表都市再生政策動畫記者會，傍晚又來到中和區和平街黃昏市場掃街。蘇貞昌說，他從選前一百零一天拂曉出擊，這二十天以來，這邊是第二十五個市場。他也說，今天早晨在板橋走市場，現在黃昏走黃昏市場，他努力握住市民每一雙手，希望能爭取最後勝利，來為市民服務。

蘇貞昌由立委江永昌，新北市議員張瑞山、林秀惠、市議員候選人張維倩、張志豪等人陪同一起爭取選民支持，不只希望取得市長選舉的勝利，也希望議員都能全壘打，一起創造更新更好的新新北。

蘇貞昌今天行程滿檔，從凌晨五點開始就到板橋果菜市場拜票，中間亦有直播、記者會行程，一直到下午五點的中和黃昏市場掃街，絲毫不見疲累。蘇貞昌也說，他看到選民這麼熱情，而且對他都有很多的期待，這就是他衝衝衝的動力，也越走越有力。

沿途攤商、民眾見蘇貞昌本人親自來爭取支持，也都熱情回應，拍照、握手人潮絡繹不絕。更有麵包攤商見蘇貞昌用餐時間來掃街拜票，特別切蛋糕請蘇貞昌吃，讓蘇貞昌墊肚子，讓他直呼感謝疼惜！許多買菜粉絲偶遇蘇貞昌，興奮的要求拍照、握手，更說要拿回去給家人看，讓蘇貞昌也非常開心，也希望粉絲們幫忙拉票，讓他有機會可以為大家做事。

(中時 )