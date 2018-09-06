秋節送愛心！中和區公所發放白米助弱勢

新北市中和區公所為迎接中秋佳節，發放白米照顧區內弱勢。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區公所為迎接中秋佳節，發放白米照顧區內弱勢。（葉書宏翻攝）
新北市中和區公所為迎接中秋佳節，發放白米照顧區內弱勢。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所為迎接中秋佳節，並照顧區內約9000戶低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭，中和區公所向行政院農委會農糧署爭取6萬2000公斤白米，讓弱勢感受社會的溫暖。

發放對象為本區低收入戶、中低收入戶、身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活津貼列冊扶助戶，發放日期自107年9月7日起至107年9月8日止，每日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分，每戶發放白米10公斤。符合發放對象者，需攜帶通知單、身分證於發放時間至指定地點領取。

中和區白米發放至今已有12年的歷史，中秋為今年度第3次發放愛心米關懷弱勢家庭，為體恤弱勢族群、身心障礙者及年長者，持續3區發放，以利民眾就近領取，並且結合莒西社區、尖山腳社區、碧湖社區、志願服務隊、後備軍人協會及公所人員約200人次協助弱勢家庭領取。

中和區愛心米發放地點：

1. 國館中正堂（中和區民安街172號）

2. 中和區公所1F中庭（中和區景平路634-2號）

3. 秀峰市民活動中心（中和區景德街25號）

(中時 )

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