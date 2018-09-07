郁慕明請問蔡英文：什麼是「中華民國台灣」？

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中時

陸委會主委陳明通對前總統陳水扁主張台獨公投的說法做出回應，表示「中華民國台灣」是最大公約數。對此郁慕明質疑，什麼是「中華民國台灣」？

郁慕明於6日在臉書上指出，陳主委此語，顯然是奉當今新長官蔡英文的口諭。日前薩爾瓦多宣布與我斷交，蔡英文記者會上，便宣稱現在不是辯論兩岸政策的時候，而是要團結在「中華民國台灣」這個底線。

郁慕明說，既然蔡英文要求各黨團結在「中華民國台灣」下，那他們有必要公開請教蔡英文女士，到底什麼是「中華民國台灣」？因為這並非我們正式的國號！他們只能根據蔡女士宣誓效忠的中華民國憲法，做出如下理解，請問蔡女士是否同意？

一、蔡女士多次強調，根據中華民國憲法及兩岸關係條例，維持兩岸現狀。如此，「中華民國台灣」指的是中華民國的台灣地區，意即中華民國的一省嗎？

二、團結在「中華民國台灣」下，是否意指根據根據中華民國憲法，台灣地區並未獨立成一個主權國家，與大陸地區同屬中華民國領土？

三、既然宣稱「中華民國台灣」，是否應效忠中華民國體制，維護兩岸同屬「國家統一前」分治而未分裂的關係？蔡女士幾次直稱對岸為「中國」，與「台灣」並立稱呼，已經違反憲法，分裂國家，是否應該道歉認錯？

郁慕明指出，以上問題，與兩岸政策的辯論無關，而是國家領導人恪遵憲法的基本義務。如果蔡女士口稱的「中華民國台灣」，是要變更國憲，則他們非但沒有團結支持的義務，而且更應起而抗之，這是所有中華民國國民的權利與責任。

(中時 )

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