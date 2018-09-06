李天柱後腦勺神似吳念真？吳定謙心跳漏拍：我爸怎麼來了！

2018年09月06日 23:44 中時 林淑娟

李天柱、藍鈞天對戲。（故事工廠）

藍鈞天演到淚崩。（故事工廠）

《小兒子》首演彩排。（故事工廠）

李天柱與他的「小兒子」們藍鈞天、吳定謙、陳玄家。（故事工廠）

「故事工廠」與「夢田文創」攜手合作，將《小兒子》IP演繹成舞台劇版，6日舉行演出首演彩排記者會，寫實的劇情與動人的台詞，令台上台下哭成一團。「小兒子」演員吳定謙也自爆：「柱哥後腦杓的角度跟我爸（吳念真）很像，專心排戲猛然回頭看到，常常心跳漏一拍，以為我爸來了！」他善用這種投射情感可以快速入戲，感覺就像真的跟爸爸對話。

演員們重現劇中3段精彩片段，其中一場戲從駱以軍原著〈游泳〉延伸改編，原文為小兒子學游泳卻懼怕下水，父親因為害怕兒子變成一個懦弱的人，在泳池邊不管其他人在場大聲斥責叫兒子下水。編導黃致凱將書中的情結轉化成父親老後與兒子的衝突，劇中描述兒子要帶被雨淋濕的爸爸去洗澡，但失智的爸爸因為忘記如何調整冷熱水而抗拒，父子展開激烈的肢體衝突，飾演兒子的藍鈞天對父親李天柱怒吼「你再這樣我不要你了！」

聊起這場戲，藍鈞天表示，這句「我不要你了」是排練時自己加進去的台詞，父子的衝突觸動了他內心深處的黑暗面，當下他情緒潰堤，痛哭到不能自己，「我也是第一次發現自己的情緒可以如此赤裸。」

吳定謙也說：「我們每天排練每天哭。」為「兒子」這個角色投入全副心力，他也把平時不會對父親說的話，在這齣戲裡都給說了出來，這也算是作為演員獨享的「戲劇治療」。

經歷過人生大風大浪的李天柱說：「《小兒子》不只是一齣戲，而是真實的人生。」導演黃致凱表示，演員們把自己的生命故事帶進戲裡的角色，「我們都重新在作品中反省自己和父親的關係，找回與父親的美好記憶。」

面對藍鈞天與吳定謙兩個兒子，李天柱誇他們默契十足，戲的處理與角色態度都一致，感覺不出差異，他笑稱：「他們倆彷彿合而為一，就像只有一個兒子。」不過吳定謙卻透露，他和藍鈞天會借鏡彼此的表演方式，共同創作豐厚「小兒子」這個角色。吳定謙舉例，其中一場藍鈞天聽劇中爸爸李天柱講話的戲，選擇背對觀眾，背影呈現出小兒子照顧逐漸老去父親的無力與疲憊，「我覺得好美，後來就拿來用了。」排練場之外也能看見三人的好默契，藍鈞天說：「我和柱哥、定謙經常不約而同穿著相同款式或顏色的服裝出現，好像三胞胎，很有趣。」

(中時 )