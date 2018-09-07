律師說法》員警栽了！跟小三「口交」被判通姦罪

2018年09月07日 00:02 中時電子報 張達智 文/天秤座法律網、編輯/

打破慣例，「口交」也算通姦！2014年7月，高雄高分院審理一宗員警與小三通姦案，當事人雖然皆堅稱「無性器官接合」，但承認有進行口交，一審法官依相關證物認定兩人有發生性行為，林姓警員上訴後，二審高院法官認為縱使依證物無法判定雙方性器官是否接合，但2人承認有口交，仍構成通姦罪，維持原審判決並確定。

法律評析

刑法的通姦罪是指有配偶的人和配偶以外的異性發生姦淫行為，該有配偶之人和配偶以外之人均成立通姦罪，「配偶以外之人」以異性為限。法院向來見解認為，所謂「姦淫」是以「男女性器接合」與否來認定，必須雙方性器官有接合才判通姦罪，但如果只是口交、愛撫、精神外遇、性幻想等，只要沒有性器官接合，都不算姦淫行為，只是足以使人興奮或滿足性慾的色情行為，不成立通姦罪。

但是本件二審法院法官卻持不同見解，認為通姦罪的「姦淫」應該和強制性交罪的「性交」概念做相同解釋，「性交」的定義在刑法上是指：以性器或性器以外身體部位、器物，進入或接合他人的性器官、肛門或口腔，對象不限男女，包含口交、肛交、以異物插入生殖器官等，二審法官會將「姦淫」擴張認定，是因為基於社會大眾觀感、認知，口交雖有別於性器接合，卻已侵犯夫妻忠誠義務、破壞夫妻婚姻，因此對於通姦罪作擴張解釋，認定口交也成立通姦罪。甚至有法官認為基於通姦罪是為維護夫妻雙方情感及信賴關係，因此不論是口交、泡溫泉或蓋棉被純聊天等，都會破壞配偶間信賴關係，均應成立通姦罪。

與配偶以外之人口交到底算不算通姦？這涉及通姦是否除罪化的爭議，若將通姦罪的姦淫行為包山包海，不管有沒有性器接合，凡是破壞配偶信賴關係的行為都成立通姦罪時，就會面臨舉證困難的問題，通常欠缺直接證據可以證明通姦事實，法院大多是靠情況證據來判斷，例如日記、情書、床單、臉書或Line的對話紀錄、電子郵件、錄音帶、電話通話記錄、出遊照片等等。另有部份人士主張應朝通姦罪除罪化著手，認為將維繫婚姻的責任寄託在刑法上，實係浪費司法資源，為免動輒得咎。

(中時電子報)