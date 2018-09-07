不再用蠻力抱父母上車！有了這系統 80歲也能趴趴走

2018年09月07日 00:02 中時電子報 莊楚雯

過去200年間，人類壽命穩定成長，全球即將進入盛大的長壽時代。龐大的熟齡族群退休後還有20-30年的生活要過，如何重新規劃與安排？又有哪些新需求出現？《康健雜誌》將於10月12日舉辦高齡國際趨勢論壇，並推出｢長壽經濟大浪潮｣網路系列報導，一起探索長壽人生下的產業新商機！

高齡化社會裡，熟齡駕駛將愈來愈多。如何提供友善車款與設計，持續考驗各家業者的智慧。

「拿走一位老人家的鑰匙，要求他完全停止開車（同時也就是質疑他的駕駛能力，剝奪他的自由和獨立），是十分困難的，老人家一定會十分情緒化，沮喪、生氣，因此在決定高齡者是否可以繼續開車時，應該盡可能讓高齡者參與決定，」《汽車購買指南雜誌》在2006年一篇文章中寫道。

12年後的今天，要拿走一位熟齡駕駛的汽車鑰匙想必更為困難，畢竟戰後嬰兒潮非等閒之輩。

交通部統計顯示，國內50歲以上汽車駕照持有者自2014年以來穩定上升，截至2017年底為止，熟齡駕駛人已超過360萬人，其中三分之二的駕照持有人更在60歲以上，人們上了年紀仍選擇繼續開車的趨勢可見一斑。

面對與父母輩截然不同、上年紀也會繼續開車的熟年者，不少汽車業者開始積極布局，進行安全性與友善性的設計，為熟齡駕駛與他們的同齡乘客提供更好的駕乘體驗。

友善性：不再用蠻力抱父母上車

以往，五十開外的中年人想帶逐漸不良於行的老爸媽出遊，得先將父母從輪椅扶起，彎腰將其抱入車內，到達目的地後，同樣程序再來一遍。如果施力不當，閃到腰受傷都可能。

太古汽車引進福斯的Caddy IPC休旅車，IPC是impaired person car的簡寫，顧名思義是為行動不便乘客所設計，購買者以熟齡客層居多，後方設有斜坡讓輪椅易進出。

台日合資的福祉集團曾協助現代汽車改裝旗下車款，推出有輪椅斜坡板的Starex福祉車，該公司也從國外引進改裝完成的賓士Citan福祉車至台灣市場販售。

轉向座椅是另一項熟齡友善的改裝服務。福祉集團行銷企劃專員白哲帆解釋，轉向座椅的特色是將座椅從車內向外側轉90度，直接移動到車外，再用電動升降系統緩降到比較低的地面，使行動不便者易於上下車，通常設置在後座，但正、副駕駛座同樣適用。

白哲帆指出，儘管政府容許改裝，但所有改裝過的車輛都要經過車輛研究測試中心的驗證才算合法。

安全性：遇人就停，保證煞車

安全是所有車輛設計的基本考量，也是全年齡駕駛者的根本需求。不過由於熟齡族群在反應力與眼睛調適力方面與年輕駕駛人不同，仍有一些安全配備，如緊急煞車、防撞或視野上的協助，可發揮確保人己安全的作用。

對熟齡駕駛者而言，煞車系統可說是最重要的安全設計。商用車專業媒體《商用車誌》發行人張玉穎表示，自動緊急煞車系統（Automatic Emergency Brake，AEB）會偵測車子與物體之間的距離，自動強制煞車，時速60公里跟30公里的煞車距離會不同。她提醒，配有AEB系統的車輛若後座有輪椅，要確保繫緊安全帶，以免輪椅乘客往前衝撞。

電子懸吊系統也是加強行車安全的設計之一。研究車市10餘年的網路媒體《汽車日報》資深主筆盧佛青指出，電子懸吊系統目前在轎車與休旅車都有，藉由重新調整四輪的配重，讓車子始終自動保持車身平穩，因為「如果配重失衡，煞車、閃車也會出問題。」

針對開車視野的補強也是安全性的重要環節。《汽車週刊》主編蔡文馨表示，已有車廠發展出智慧型頭燈，當偵測到對向來車，車燈會隨之減弱，減少對方駕駛的眼睛刺激，「熟齡駕駛的眼睛對光線的調適不像年輕人這麼快，一陣強光閃過，可能會眼盲好一段時間。」配備智慧型頭燈可避免對向車駕駛因一時眼盲，而迎面撞上自己車輛的事故，因此對來向車表示友善，就是保障自己的安全。

高齡化社會裡，熟齡駕駛將愈來愈多。中年人帶著銀髮族開車出門、身體健康的銀髮族獨自駕車上路，將成為常態。如何提供熟齡友善的車款與設計，持續考驗各家業者的智慧。

(中時電子報)