一張考卷顯示我國英文程度落後大陸 李家同勸台灣醒來

2018年09月07日 00:02 中時電子報 林郁庭

台灣人英文程度到底差在哪？先前行政院長賴清德也喊出確定「雙語國家」政策，讓英語成為第二官方語言，引起各界一陣討論。清大榮譽教授李家同今天在臉書以「台灣醒來吧！」為主題發文，指出我國學生的英文程度是落後於大陸學生的，並且建議如何提高學生英文程度。

李家同說，他拿到一所大陸偏遠地方的五年級學校考卷，他看了考卷的難易度以後，感到非常驚訝！他事先解釋，這個地方不是大陸最偏遠的地方，但仍離北京、上海很遠。相較之下，台灣絕大多數的國小五年級考卷不會這麼難。

首先，李家同覺得這份考卷裡面很多生字，對國小五年級的學生是相當難的，而大陸這所小學當然並非在這次考試中考得非常好，可是大多數學生都能夠應付這種程度的考試。這份考卷讓李家同感嘆，實在很想對台灣教育部的官員說「你們應該醒過來，不要再讓我們的孩子無法和大陸的孩子競爭」。現在他不僅替我們的偏鄉孩子擔心，他更替我們全國的孩子擔心，包含城裡的孩子在內。

李家同提出，英文要好，「最重要的是要有足夠的生字」，現在我們國中生要學1200個英文生字，但是大陸的國中生要學4000個英文生字，更令我難過的是，我們的新課綱將高中的7000個英文生字減少到4500個，高職4500個生字，減少到3500個，為何要做此規定，我完全不懂，難道教育部的官員認為我們的大學生普遍來講，英文已經非常好了嗎？

但是李家同認為，我們國家對小學生英文的要求實在太鬆散，我幾乎看不出來，政府對於小學生有什麼要求，比方說，I am、You are、He is，這些基本的文法就沒有很嚴格的規定孩子一定要學會，我知道有大學生居然會寫出They is，這都是因為我們的小學英文教育課綱沒有系統，不注重基本文法，只零星要求學生會一些簡單對話，所以小孩子不會I am、You are，老師也無所謂，一般說來，我們國家最近有一種想法，那就是英文文法是不重要的，這實在是大錯特錯。

李家同誠懇教育部的大官們知道以下的幾件事：

(1)我們學生的英文程度是落後於大陸學生的。

(2)我們國家偏鄉孩子的英文程度就更加差。

(3)只要政府務實的訂出英文基本能力的課綱（國小不能只會幾句會話句子），而且確實要求全國的國中小學努力達到政府訂出的標準，我們的學生英文程度絕對可以提高的。

(4)我們絕對不應該開倒車，讓學生在英文上的競爭力越來越差。

(中時電子報)