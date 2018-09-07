馬如風猝死沒徵兆！常見２大疾病引起「心因性休克」

2018年09月07日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

前天（9月3日）是軍人節，國防醫學院教育長詹姓上校返校處理公務，卻因心因性休克猝逝，隔日凌晨被同僚發現倒臥床邊時已無生命跡象。校方表示，這位上校責任感重，辦公期間因業務繁重積勞成疾，造成身體不適，因公殉職。

資深本土劇演員馬如風前陣子在浴室跌倒，搶救無效，讓許多人錯愕又不捨，後來確認也是心臟病急性發作導致的心因性休克而猝逝。到底什麼是「心因性休克」？為什麼它奪走這麼多人寶貴的性命？

（心肌梗塞是引起心因性休克的常見原因之一。圖片來源：蕭智倫繪）

兩大常見引起原因：心肌梗塞、心衰竭

林口長庚紀念醫院心臟內科主治醫師張尚宏表示，心因性休克從字面上解釋就是心臟造成的休克，導致心臟收縮功能不全，血壓無法維持，心跳節律也出問題，出現血壓很低、心臟停止跳動、突然失去意識等現象。而且一旦發生心因性休克，預後不佳，死亡率在7～8成以上。

張尚宏醫師指出，心因性休克並非單一疾病，而是一群診斷，最常見引起的原因是心肌梗塞和心衰竭，其他還有像是嚴重的心律不整、心包膜疾病，都會引起心因性休克。

（三高（高血壓、高血脂、高血糖）患者是心肌梗塞的高危險族群，將來發生心因性休克的機會也相對較高，醫師建議平常應控制好三高的問題。圖片來源：康健雜誌）

事前沒徵兆 平常控制三高、戒菸、維持正常體重

醫師表示，心因性休克通常難以預防，事前沒有徵兆，但如果知道自己本身就有心臟衰竭，或者是心肌梗塞的高危險族群，例如抽菸、年紀大、三高（高血壓、高血脂、高血糖），將來發生心因性休克的機會也相對較高。

因此，潛在的高危險族群最好的預防方式就是控制好這些疾病，包括控制三高、戒菸、維持正常體重等，並留意氣溫變化。以這次不幸猝逝的詹姓上校來說，雖然不確定造成心因性休克的原因，但假使本身就有心臟疾病，過度勞累就有可能誘發心因性休克，造成無法挽回的悲劇。

治療心因性休克也要先找出病因，對症治療。如果發現有人失去呼吸心跳，即使無法從外觀判斷是否為心因性休克，也可以立即施予CPR心肺復甦術急救；假使病人是心律不整引起的心因性休克，ADE（自動體外心臟電擊去顫器）也有機會救活患者。

(中時電子報)