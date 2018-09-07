睡不好....竟會破壞你的親密關係

2018年09月07日 01:01 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

大腦會在睡覺時處理白天的情緒和記憶，醒來後精神飽滿，也重新清出足夠的空間來創造和容納新的經驗。但如果沒睡好，美國神經科學家溫特（William Christopher Winter）說，身體的反應會像進入「生存模式」－－消耗最少精神，大腦做事的能力被削減到剩下找東西吃、上廁所、渾渾噩噩過完一整天。

溫特何許人也？他是鑽研睡眠的專家，多支美國明星球隊找他做運動與睡眠醫學顧問，包括棒球大聯盟的舊金山巨人隊、洛杉磯道奇隊等，也是暢銷書《睡眠解方：為何睡眠不足及如何修復》作者。

溫特指出，會被大腦認為是多餘的活動包括：和老公或老婆說說話、社交活動，或是記得把衣服丟進洗衣機。這就是為什麼睡眠對夫妻關係比你想像的還重要，「所有使伴侶關係發揮作用的事情，都可能因睡眠不足而消失殆盡。」

沒睡好，會從4方向破壞親密關係：

1. 你的魅力會降低

美國北卡羅萊納州費耶特維爾州立大學及德州大學的研究都指出，人們渴望身體有吸引力的伴侶，且自然而然覺得有吸引力的人基本上會是個好人。一份《英國醫學期刊（British Medical Journal）》報告顯示，若睡眠不足，你的吸引力會大打折扣。研究團隊給受測者看睡眠充足和睡不飽的人的照片，後者被認為既缺乏魅力，又氣色差、不太健康。

2. 你變得一臉嚴肅、沒有幽默感

剝奪睡眠會破壞幽默感。引人笑開懷向來被公認是吸引伴侶最棒的方式，但人們通常不會意識到自己的幽默感會隨著有沒有睡個好覺而上下波動。美國哈佛大學的實驗指出，缺乏睡眠會抑制大腦功能，害你失去幽默感。

3. 幸福感減少

睡不好可能導致幸福感愈來愈少。你和伴侶感覺有多親近、你對這種關係的感覺如何、還有你會把多少積極情緒歸因於你的關係，都與睡眠質量息息相關。比如美國匹茲堡大學一項研究指出，睡眠問題較少的夫妻也會更快樂。可能是伴侶關係出問題造成睡眠質量變差，或是晚上睡不好會破壞倆人的關係，不過更可能的情況是雙向影響。

4. 尋常的小小不合變成大吵一場

大腦杏仁核是控制情緒的中樞，它能否正常運作，跟有沒有睡飽大有關係。

睡眠不足，杏仁核會出現類似憂鬱症和壓力症狀的神經活動，意味著你會容易對周遭事物反應過度，或者走向另一個極端：根本沒辦法注意到他人的情緒。

加州大學洛杉磯分校臨床心理學家瑪汀（Jennifer Martin）指出，睡不夠時，我們可能放大不安的反應，平常不以為意的小事，也會惹得我們發火。她直言，糟糕的是當事人通常不會察覺自己的情緒被放大。

當夫妻其中一個睡眠不足時，衝突會變嚴重。睡眠差的人傾向出現更多負面情緒，成功解決事情的機會下降。夫妻偶爾意見不合很正常，但睡眠不足易加劇雙方分歧，給親密關係增添不必要的壓力。

(中時電子報)