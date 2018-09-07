永和分屍》曾約談OZ卻未境管 他潛逃逍遙10餘天

2018年09月07日 00:05 中時 葉書宏

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）8月21日遭人殺害分屍，警方循線逮捕非裔美籍黑人Bent、雙重國籍男大生吳宣，檢方依殺人罪嫌聲押，新北地院裁定Bent羈押禁見，吳宣交保30萬，另一共犯美籍白人Oren Shlomo Mayer（中文名：孫武生，綽號OZ）24日潛逃至菲律賓，孫武生5日晚間在菲律賓遭逮捕。

警方調查，Ryan有毒品、過失傷害、毀損等前科，21日晚間慘遭殺害分屍後，被棄屍在中正橋旁河堤；檢警發現凶嫌手段凶殘，臉部有一道嚴重刀傷、大面積瘀青，後腦杓部位被砍爛，另外，軀幹背部有明顯的2處刀傷，研判應是熟人所為。

檢警偵辦重點，本鎖定Ryan的交友圈及他所涉及的大麻毒品案件及現金流向，一度將10名外籍人士發布境管，警方根據手機基地訊號台顯示，OZ手機訊號案發當晚出現在案發地。

永和警分局還曾約談OZ到案，OZ稱，那天因為Bent心情不好陪他騎腳踏車，手機放在Bent包包忘記拿，自己先行離開，他強調，根本沒看到死者，也不知發生什麼事情，還強調自己身體不適想就醫，要通知美外館人員協助。警方相信他的狡辯之詞，未派人監控、申請境管，導致OZ在24日凌晨搭機赴菲律賓。

據了解，OZ擁有美國籍、以色列雙重國籍，警方尋求菲國協緝期間，發現他數次變更藏身處所，還企圖向以色列駐菲國單位尋求庇護；因為警方一時疏忽未申請境管，導致凶嫌OZ潛逃出國逍遙10餘天才落網。

(中時 )