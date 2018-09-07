永和分屍》曾約談OZ卻未境管 他潛逃逍遙10餘天

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）8月21日遭人殺害分屍。（翻攝）

友善列印
中時

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）8月21日遭人殺害分屍，警方循線逮捕非裔美籍黑人Bent、雙重國籍男大生吳宣，檢方依殺人罪嫌聲押，新北地院裁定Bent羈押禁見，吳宣交保30萬，另一共犯美籍白人Oren Shlomo Mayer（中文名：孫武生，綽號OZ）24日潛逃至菲律賓，孫武生5日晚間在菲律賓遭逮捕。

警方調查，Ryan有毒品、過失傷害、毀損等前科，21日晚間慘遭殺害分屍後，被棄屍在中正橋旁河堤；檢警發現凶嫌手段凶殘，臉部有一道嚴重刀傷、大面積瘀青，後腦杓部位被砍爛，另外，軀幹背部有明顯的2處刀傷，研判應是熟人所為。

檢警偵辦重點，本鎖定Ryan的交友圈及他所涉及的大麻毒品案件及現金流向，一度將10名外籍人士發布境管，警方根據手機基地訊號台顯示，OZ手機訊號案發當晚出現在案發地。

永和警分局還曾約談OZ到案，OZ稱，那天因為Bent心情不好陪他騎腳踏車，手機放在Bent包包忘記拿，自己先行離開，他強調，根本沒看到死者，也不知發生什麼事情，還強調自己身體不適想就醫，要通知美外館人員協助。警方相信他的狡辯之詞，未派人監控、申請境管，導致OZ在24日凌晨搭機赴菲律賓。

據了解，OZ擁有美國籍、以色列雙重國籍，警方尋求菲國協緝期間，發現他數次變更藏身處所，還企圖向以色列駐菲國單位尋求庇護；因為警方一時疏忽未申請境管，導致凶嫌OZ潛逃出國逍遙10餘天才落網。

(中時 )

醉男多按三個0 11塊變11000 桃警弄壞新警槍被處分 因為她逃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。