聲稱「陰道能量石」增強性快感 葛妮絲派特洛被罰435萬

2018年09月07日 00:26 中時 潘鈺楨

葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）創辦的生活網站「Goop」常常販賣驚人物品，引發爭議。4日檢察官正式宣布，其網店出售的3種產品不科學，葛妮絲需支付14萬5000美元（約435萬台幣）的民事罰款，並提供退款。

3種問題產品包括售價66美元（約1880元台幣）的「陰道能量」玉石蛋，聲稱放在女性陰道中可以增強性能量和快感，還可以可以平衡荷爾蒙、調節月經周期、防止子宮脫垂並增強膀胱功能。但檢察官指出，這些說法沒有科學根據。即使如此，「陰道能量石」相當熱賣，與替代的姊妹款玫瑰晶蛋（售價55美元）兩者皆售罄。

另一遭投訴的產品是可預防抑鬱症的精油，售價22美元（約660元台幣），有助於消除內疚、羞辱、自我批判和責備。

目前加州9郡的檢察官辦公室共同提起訴訟，Goop公司被禁止在沒有合格和可靠科學證據的情況下銷售或製造未經批準的醫療設備，加州消費者保護局發出聲明：「民眾不應該因不實廣告害健康與金錢受損。我們會警惕地保護消費者，免受那些聲稱可以提供健康好處、但沒有良好科學或任何科學支持的公司所害。」

Goop目前與檢察官辦公室達成和解協議，支付14萬5000美元做為民事罰款，並向於2017年1月12日至2017年8月31日期間購買3種產品的加州消費者退款。不過Goop則發出聲明表示：「我們相信對於廣告成效、誠實，雙方有不同意見，本公司希望快速與和平地解決事件。這個賠償不代表Goop有任何法律責任。」

(中時 )