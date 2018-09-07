高雄》綠鐵桿農會總幹事力挺韓國瑜 呼籲高雄鄉親覺醒！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照片/王錦河攝）

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中時電子報
杉林區農會總幹事吳俊德（前右）行動不便，仍出席力挺韓國瑜（前左）。他說，鄉親年底不要再看顏色投票，別再被民進黨騙了。（翻攝中評社）

國民黨參選人韓國瑜把選戰重心放在原高雄縣。國民黨高雄市長候選人韓國瑜5日到高雄杉林區與鄉親座談，不少鄉親肯定韓國瑜近來的表現。以前都支持民進黨的杉林區農會總幹事吳俊德也到場力挺，他呼籲鄉親一定要覺醒，跟他一樣給韓國瑜一個機會，因為韓國瑜真的會為高雄帶來希望。

杉林區農會總幹事吳俊德表示，綠營在高雄執政2、30年，杉林區卻仍是全高雄最落後的地方，高雄杉林區位在高雄市東北部，北接甲仙區，東連六龜區，南接美濃區、旗山區，西鄰內門區，西北連台南市南化區。區內居民以客家人為多，僅約1萬2千人，屬高雄的偏鄉。

高雄市議員許崑源說，韓國瑜來高雄不到1年時間，已深獲高雄百姓支持，就是因為韓國瑜的魅力和同理心，真的是和百姓站在一起。

據中評網報導，陪同前來的前行政院長張善政也強調。他肯定韓國瑜在八二三淹水打赤腳深入災區勘災，有哪位候選人能像他這樣，而且是第一時間就在災區，這種同理心讓大家非常肯定。他相信只要他當選高雄市長，一定有能力解決農民困難。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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