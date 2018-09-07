非洲豬瘟蔓延 畜牧獸醫10日仍將赴陸

2018年09月07日 00:53 中時 游昇俯

大陸非洲豬瘟疫情延燒，但中華海峽兩岸畜牧獸醫交流協會仍將於10日赴陸參訪，協會秘書長郭丑哲表示，參訪行程已改為在山東、湖北兩省觀光遊覽，交流座談則在飯店舉行，不會涉足畜牧場；他說，兩岸間不可能斷絕往來，只要按照政府規定，落實防疫工作，就沒有危險性。

正值非洲豬瘟在大陸蔓延的敏感時刻，日前台灣才將防疫提升至國安等級，告誡養豬業者、相關畜牧團體，應中斷一切赴陸參訪行程，禁止涉足對岸畜牧場。但畜牧獸醫交流協會仍將於9月10日至17日赴陸參訪，對此，郭丑哲表示，這次是去年陸方訪台的回訪行程，已在二、三個月前敲定，不可能臨時跟旅行社取消。

郭丑哲說，本來此次交流要談寵物食品、藥品，及畜牧獸醫相關議題，目的在希望加強兩岸畜牧業合作，但知道非洲豬瘟疫情嚴峻，雙方的交流只會在飯店進行座談，參訪行程也都改為到觀光景點，不會涉足對岸畜牧場。

他表示，協會理事長黃國青因曾任防檢局副局長，為免爭議，決定不去，與養豬場生意相關的會員也自行取消行程，此行只剩下12人；他說，就是原訂要參觀第七屆中國獸藥大展，怕有爭議，現在也不看了。

郭丑哲也不禁抱怨，防疫工作只要落實就沒有危險性，畢竟大陸來台的人也是這麼多，不可能斷絕兩岸來往，只要做好自主管理，按政府規定，不攜帶肉品回台，不到對岸畜牧場參訪，回台十日內不進到牧場，就沒有問題，但就是有人要危言聳聽。

(中時 )